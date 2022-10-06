Tarihi ve doğal güzellikleriyle Trabzon dört mevsim seyahat tutkunlarını bekliyor

UZUNGÖL
Trabzon'daki tabiat harikalarından biri olan Uzungöl, heyelan sonucu dere yatağının tabii baraj şeklinde kapanması sonucu oluşmuş. Sık ormanları ve doğal güzelliğiyle turistler açısından oldukça sık ziyaret edilen Uzungöl, aynı zamanda da doğaseverler için doğa yürüyüşü, kuş gözlemi imkanı sunan bir yer. Bölgeyi gezerken Uzungöl Camii'ni görebilir, yayla gezilerine çıkabilirsiniz.
TRABZON KALESİ
Ortahisar Mevkii'ndeki Trabzon Kalesi'nin günümüze kadar korunarak gelmiş olan surları şehrin eski yapılarını oluşturuyor. Bugünkü surların en eski bölümü MÖ 4'üncü yüzyıl Roma Dönemi'ne dayanıyor. Trabzon surları Yukarı Hisar, Orta Hisar ve Aşağı Hisar olmak üzere üç bölüme ayrılıyor. Kale Tabakhane ve Zağnos vadileri arasındaki kaya kitlesi üzerinde bulunuyor.
SÜMELA MANASTIRI
Trabzon'un Maçka ilçesinde yer alan Sümela Manastırı'nın M.S. 365-395 yılları arasında yapıldığı sanılıyor. Halk arasında 'Meryem Ana' adı ile anılıyor. Altındere vadisine hakim Karadağ'ın eteklerinde sarp bir kayalık üzerine kurulmuş olan Sümela Manastırı, vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikte bulunuyor. Görülmesi gereken yerlerin başında yer alıyor.