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    Tarihi ve doğal güzellikleriyle Trabzon dört mevsim seyahat tutkunlarını bekliyor

    Tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin mutfağı, el sanatları ve halk oyunlarıyla da dikkat çeken Trabzon, dört mevsim seyahat tutkunlarını ağırlıyor...

    Her mevsim ayrı güzel

    UZUNGÖL
    Trabzon'daki tabiat harikalarından biri olan Uzungöl, heyelan sonucu dere yatağının tabii baraj şeklinde kapanması sonucu oluşmuş. Sık ormanları ve doğal güzelliğiyle turistler açısından oldukça sık ziyaret edilen Uzungöl, aynı zamanda da doğaseverler için doğa yürüyüşü, kuş gözlemi imkanı sunan bir yer. Bölgeyi gezerken Uzungöl Camii'ni görebilir, yayla gezilerine çıkabilirsiniz.



    TRABZON KALESİ
    Ortahisar Mevkii'ndeki Trabzon Kalesi'nin günümüze kadar korunarak gelmiş olan surları şehrin eski yapılarını oluşturuyor. Bugünkü surların en eski bölümü MÖ 4'üncü yüzyıl Roma Dönemi'ne dayanıyor. Trabzon surları Yukarı Hisar, Orta Hisar ve Aşağı Hisar olmak üzere üç bölüme ayrılıyor. Kale Tabakhane ve Zağnos vadileri arasındaki kaya kitlesi üzerinde bulunuyor.



    SÜMELA MANASTIRI
    Trabzon'un Maçka ilçesinde yer alan Sümela Manastırı'nın M.S. 365-395 yılları arasında yapıldığı sanılıyor. Halk arasında 'Meryem Ana' adı ile anılıyor. Altındere vadisine hakim Karadağ'ın eteklerinde sarp bir kayalık üzerine kurulmuş olan Sümela Manastırı, vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikte bulunuyor. Görülmesi gereken yerlerin başında yer alıyor.



        GÜLBAHARHATUN CAMİİ
        Yavuz Sultan Selim'in annesi Gülbahar Hatun'un hatırası için Zağnos Köprüsü'nün yakınında bir külliye içerisinde yapılmış. Külliyeden cami ile türbe günümüze gelebilmiş; imaret, medrese, hamam ve mektep yıkılmış. Kaynaklar bu eserin, 1514 yılında yaptırıldığını gösteriyor.



        AYASOFYA
        1238-1263 yılları arasında Kral I. Manuel zamanında yapıldığı tahmin ediliyor. 1461 yılında, Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fethinden sonra camiye çevrilmiş. I. Dünya Savaşı yıllarında sırasıyla depo, hastane daha sonraları yine cami olarak kullanılmış.



        ZENGİN MUTFAĞA SAHİP
        Trabzon, zengin bir mutfağa da sahip. Tadılması gereken lezzetlerden bazıları şöyle: Mısır Çorbası, Lahana Çorbası, Etli Lahana Sarması, Kara Lahana Yemeği, Hamsili Pilav, Hamsili Kaygana, Haluşka, Pazılı Hamsi Tava, Gongoş Sarması, Huliya, Sütlü Mısır Ekmeği, Hamsi Çitlemesi, Mamzana, Malhota, Ezme Lahana, Fasulye Turşusu, Kuymak, Akçaabat Köftesi, Laz Böreği, Hodan Böreği, Pide, Trabzon- Tereyağı...

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        Haberler Yaşam Tarihi ve doğal güzellikleriyle Trabzon dört mevsim seyahat tutkunlarını bekliyor
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