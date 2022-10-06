Tarihi ve doğal güzellikleriyle Trabzon dört mevsim seyahat tutkunlarını bekliyor





TRABZON KALESİ

Ortahisar Mevkii'ndeki Trabzon Kalesi'nin günümüze kadar korunarak gelmiş olan surları şehrin eski yapılarını oluşturuyor. Bugünkü surların en eski bölümü MÖ 4'üncü yüzyıl Roma Dönemi'ne dayanıyor. Trabzon surları Yukarı Hisar, Orta Hisar ve Aşağı Hisar olmak üzere üç bölüme ayrılıyor. Kale Tabakhane ve Zağnos vadileri arasındaki kaya kitlesi üzerinde bulunuyor.