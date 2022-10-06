Sezai Sevgin kimdir, nereli, kaç yaşında? Eski Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin ne iş yapıyor? İş Bankası...

MEKTUP ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, skandalın ortaya çıkmasını sağlayan hastanenin eski sağlık personeli yaşananları bir mektup halinde tek tek kaleme aldı. İş Bankası'nın da adının karıştığı yazıda yer alan ifadelere göre o dönem Bayındır Hastaneler Grubu Genel Müdürü olan Sezai Sevgin, olaylar sırasında İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. İşte o iddialar:

* Nermin Z.: Bu hasta ile ilgili 10 adet işkence videosu mevcut. Videolarda hemşireler ve nöbetçi doktorlar gözükmektedir.

* Erdal G.: 16.12.2021'de saat 02.18'de öldü. Hemşire Sami (mavi) kod verdi. Nöbetçi hemşire ve doktor girmedi. Buna bağlı olarak hastanın ölüme terk edildiğine dair 5 hemşirenin birbirileriyle kavga ettiği ses kaydı var.

* Nazire K.: 11.12.2021'de saat 23.15'te öldü. Doktor olmadan hemşire hasta bakıcıyla hastayı taşımaya çalışırken hasta öldü.