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    • Yaşam
    • 06.10.2022 13:03
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    • 06.10.2022 14:17
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    Sezai Sevgin kimdir, nereli, kaç yaşında? Eski Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin ne iş yapıyor? İş Bankası...

    Bayındır Hastanesinde yaşanan ve infiale yol açan olayın ardından Sezai Sevgin hakkında araştırmalar arttı. Hemşirelerin yaşlı bir hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerin ifşa olmasından sonra Bayındır Hastanesi ile tüm detaylar tek tek mercek altına alındı. Peki Sezai Sevgin kimdir, nereli, kaç yaşında? Eski Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin ne iş yapıyor? İş Bankası...

    Sezai Sevgin kimdir, nereli, kaç yaşında?

    İstanbul Ataşehir'de Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde yaşlı hastaya yapılan insanlık dışı muamele Türkiye'yi sarstı. Dün ortaya çıkan görüntülerle birlikte bakanlıklar devreye girdi ve hastanenin faaliyeti durduruldu. 8 kişi gözaltına alındı. İş Bankası iştiraki olan hastanedeki görüntüleri kayıt altına alarak duyulmasını sağlayan kişinin eski bir çalışan olduğu öğrenildi. Peki Sezai Sevgin kimdir, nereli, kaç yaşında? Eski Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin ne iş yapıyor?

    BAYINDIR HASTANESİ OLAYI NEDİR?

    Erkek ve kadın hemşirelerden oluşan bir grup sağlık çalışanının adının Nermin Zeren olduğu öğrenilen yaşlı hastaya yaptığı insanlık dışı muamele Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

    Yemek borusundan delik açılmış, konuşamayacak haldeki yaşlı kadına hakaret edip yüzüne para saçan hemşireler bir de o anlar videoya çekti.

    SON DURUM NE?

    Soruşturmanın ardından da gözaltı kararı geldi. Olaya ilişkin hemşire ve hasta bakıcılardan oluşan 8 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Videoda Nermin Zeren'in yüzüne para atıp hakaret eden erkek sağlık görevlisinin de Samsun'da yakalanarak İstanbul'a getirildiği bilgisine ulaşıldı.

    MEKTUP ORTAYA ÇIKTI

    Öte yandan, skandalın ortaya çıkmasını sağlayan hastanenin eski sağlık personeli yaşananları bir mektup halinde tek tek kaleme aldı. İş Bankası'nın da adının karıştığı yazıda yer alan ifadelere göre o dönem Bayındır Hastaneler Grubu Genel Müdürü olan Sezai Sevgin, olaylar sırasında İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. İşte o iddialar:

    * Nermin Z.: Bu hasta ile ilgili 10 adet işkence videosu mevcut. Videolarda hemşireler ve nöbetçi doktorlar gözükmektedir.

    * Erdal G.: 16.12.2021'de saat 02.18'de öldü. Hemşire Sami (mavi) kod verdi. Nöbetçi hemşire ve doktor girmedi. Buna bağlı olarak hastanın ölüme terk edildiğine dair 5 hemşirenin birbirileriyle kavga ettiği ses kaydı var.

    * Nazire K.: 11.12.2021'de saat 23.15'te öldü. Doktor olmadan hemşire hasta bakıcıyla hastayı taşımaya çalışırken hasta öldü.

        * Selva V.: 07.01.2022'de sabah saat 10.30'dan öğlen 15.30'a kadar hiçbir müdahale edilmedi. 3 videoda içeride kimsenin olmadığı belli. Ölüm saatti belli. 15.30'da öldüğü saati belli olan hastaya ölüm saat 16.13 olarak yazıldı. (Ölen hastaya) 45 dakika müdahale edildi gösterildi.

        * Fatma Ş.B.: 25.01.2022'de saat 23.10'da öldü. Bu olayda sadece içeride tek hemşire vardı. Beni doktor odasından başka hasta için pozisyona çağırdı. Fatma Ş.B. ölmüştü ve hastanın ne zaman öldüğünden kimsenin haberi yoktu. Bu olayla ilgili ses kaydı elime mevcuttur.

        Aynı personel, skandalların üstünü kapatan yöneticiler hakkında da şunları paylaştı:

        - Sezai Sevgin: Bu olaylar olurken Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürüydü. Şu an İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

        - Mustafa T. T.: Şu anki Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü. Hastanenin Genel Müdürü Dr. Cem T. ile beraber benimle görüştü. Bütün kayıtları istediler, vermedim.

        - Elçin Ö.: Bayındır İçerenköy Hastanesi Direktörü. Yanında Ankara'dan gelen avukat Ankara'dan gelen 5 hemşire ve İnsan Kaynakları Müdürü bendeki kayıtları istediler. Karşılığında para ve sıfır telefon teklif ettiler. Masadan kalkıp kabul etmedim.

        Bu olaylarla ilgili izledikleri videolardan ve ses kayıtlarından tespit edebildikleri 7 hemşireyi bir hafta zorunlu idari izne çıkardılar. Hemşireler videoları sildikleri için hiçbir şey ispatlayamadılar.

        Mektupta, şüpheli sağlık personelinin isimleri de şu şekilde aktarıldı: Ali E., Mertcan S., İrem E., Nuriye K.,ve Mücahit.

        SEZAİ SEVGİN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

        1968 yılında İstanbul'da doğan Sezai Sevgin, 1986 yılında Saint Michel Fransız Lisesi'nden, 1990 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 1997 yılında ISBANK AG'de görevlendirildi ve 1998 yılında, kuruluş çalışmalarına iştirak ettiği ISBANK AG Paris Şubesi Müdür Yardımcısı oldu. 2002 yılında aynı Şube'de Müdür olan Sevgin, 2004 yılında Kurumsal Pazarlama Müdürlüğü Grup Müdürü olarak atandı. 2007 tarihinde Ticari Bankacılık Pazarlama Müdürü oldu. 2011 yılında Gebze Kurumsal Şubesi Müdürü, 2013 yılında Maslak Kurumsal Şubesi Müdürü olarak görev yaptı. 2016 yılı başından 2022 yılına kadar Bayındır Sağlık Grubu (Bayek A.Ş.) Genel Müdürü görevini sürdürmüş olan Sezai Sevgin, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

            Bunun yanı sıra, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş., İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., İş Faktoring A.Ş. ve İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Halen Livewell Giyilebilir Sağlık Ürün Hizmet ve Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

            Evli ve iki çocuk babası olan Sezai Sevgin, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.
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