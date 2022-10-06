Sezai Sevgin kimdir, nereli, kaç yaşında? Eski Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin ne iş yapıyor? İş Bankası...

İstanbul Ataşehir'de Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde yaşlı hastaya yapılan insanlık dışı muamele Türkiye'yi sarstı. Dün ortaya çıkan görüntülerle birlikte bakanlıklar devreye girdi ve hastanenin faaliyeti durduruldu. 8 kişi gözaltına alındı. İş Bankası iştiraki olan hastanedeki görüntüleri kayıt altına alarak duyulmasını sağlayan kişinin eski bir çalışan olduğu öğrenildi. Peki Sezai Sevgin kimdir, nereli, kaç yaşında? Eski Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin ne iş yapıyor?
BAYINDIR HASTANESİ OLAYI NEDİR?
Erkek ve kadın hemşirelerden oluşan bir grup sağlık çalışanının adının Nermin Zeren olduğu öğrenilen yaşlı hastaya yaptığı insanlık dışı muamele Türkiye'yi ayağa kaldırdı.
Yemek borusundan delik açılmış, konuşamayacak haldeki yaşlı kadına hakaret edip yüzüne para saçan hemşireler bir de o anlar videoya çekti.
SON DURUM NE?
Soruşturmanın ardından da gözaltı kararı geldi. Olaya ilişkin hemşire ve hasta bakıcılardan oluşan 8 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Videoda Nermin Zeren'in yüzüne para atıp hakaret eden erkek sağlık görevlisinin de Samsun'da yakalanarak İstanbul'a getirildiği bilgisine ulaşıldı.
MEKTUP ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, skandalın ortaya çıkmasını sağlayan hastanenin eski sağlık personeli yaşananları bir mektup halinde tek tek kaleme aldı. İş Bankası'nın da adının karıştığı yazıda yer alan ifadelere göre o dönem Bayındır Hastaneler Grubu Genel Müdürü olan Sezai Sevgin, olaylar sırasında İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. İşte o iddialar:
* Nermin Z.: Bu hasta ile ilgili 10 adet işkence videosu mevcut. Videolarda hemşireler ve nöbetçi doktorlar gözükmektedir.
* Erdal G.: 16.12.2021'de saat 02.18'de öldü. Hemşire Sami (mavi) kod verdi. Nöbetçi hemşire ve doktor girmedi. Buna bağlı olarak hastanın ölüme terk edildiğine dair 5 hemşirenin birbirileriyle kavga ettiği ses kaydı var.
* Nazire K.: 11.12.2021'de saat 23.15'te öldü. Doktor olmadan hemşire hasta bakıcıyla hastayı taşımaya çalışırken hasta öldü.