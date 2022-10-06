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    • Yaşam
    • 06.10.2022 16:25
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    • 06.10.2022 16:25
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    Peronda feci kaza! 2 otobüsün arasına sıkışan İETT şoförü öldü

    İstanbul Gaziosmanpaşa'da İETT otobüs peronlarında, radyatöre su doldurmak için araçtan inen şoför, arkadan kayarak gelen başka bir otobüsün çarpmasıyla sıkışarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı şoför yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

    Peronda feci kaza! İETT şoförü öldü

    Gaziosmanpaşa'daki İETT peronlarında otobüsün radyatörüne su dolduran şoföre, perona yanaşırken bilinmeyen bir nedenle kayan başka bir İETT otobüsü çarptı. İki aracın arasında sıkışan ağır yaralı şoför, arkadaşları tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    RADYATÖRE SU DOLDURACAKTI
    Saat 11.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Madalyon Sokak'ta bulunan İETT otobüs peronlarında, 34 AL 7196 plakalı İETT otobüsünün şoförü İrfan Tunç radyatöre su doldurmak için aracın arkasına geçti. Bu sırada durağa yanaşmaya çalışan 34 AR 8727 plakalı İETT otobüsü, bilinmeyen bir nedenle kaydı ve İrfan Tunç'a çarptı.

    YARALI ŞOFÖR KURTARILAMADI
    İki otobüsün arasına sıkışan Tunç, kazayı gören şoförlerin araçları hareket ettirmesiyle kurtarıldı. Sıkıştığı yerden arkadaşları tarafından çıkarılan Tunç ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İrfan Tunç sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Diğer sürücüler tarafından kurtarılan Tunç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        GÖZALTINA ALINDI
        Olayla ilgili arkadan çarpan otobüsün şoförü İ.T. gözaltına alındı. Belediye çalışanlarından Hasan Kaya ise "Radyatöre su doldurdu. Diğer otobüs kayarak geldi, ikisinin arasına sıkıştı. Olay radyatöre su doldururken oldu" dedi. Polis ekiplerinin olaya ilişkin incelemeleri sürüyor.

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