Peronda feci kaza! 2 otobüsün arasına sıkışan İETT şoförü öldü

Gaziosmanpaşa'daki İETT peronlarında otobüsün radyatörüne su dolduran şoföre, perona yanaşırken bilinmeyen bir nedenle kayan başka bir İETT otobüsü çarptı. İki aracın arasında sıkışan ağır yaralı şoför, arkadaşları tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

RADYATÖRE SU DOLDURACAKTI

Saat 11.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Madalyon Sokak'ta bulunan İETT otobüs peronlarında, 34 AL 7196 plakalı İETT otobüsünün şoförü İrfan Tunç radyatöre su doldurmak için aracın arkasına geçti. Bu sırada durağa yanaşmaya çalışan 34 AR 8727 plakalı İETT otobüsü, bilinmeyen bir nedenle kaydı ve İrfan Tunç'a çarptı.