İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ile Alaplı Jandarma ve Alaplı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, tır içinde Hüseyin Mandıralı'yı

sıkıştığı yerden yarım saat süren çalışması sonrası çıkartarak 112 Acil servis ekiplerinin yardımıyla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılırken, Özcan Uğurlu ve Mustafa Hakan Duysak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.