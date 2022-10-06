Ankara'da 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Aydan D. eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darbedildi! 'Beni öldüreceğini söyledi'

Son gece dahi 'bu işin sonunda seni öldüreceğim haberin olsun' dedi. Kendisi şu an gözaltında değil, o gece de serbest bırakılmıştı. Ben 1,5 sene boyunca böyle bir yaşayabileceğimi asla tahmin etmedim ve kimsenin böyle bir şey yaşamasını istemediğim için de bir şekilde sesimi duyurmaya çalışıyorum.