Ankara'da 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Aydan D. eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darbedildi! 'Beni öldüreceğini söyledi'

Özel üniversitede iç mimarlık okuyan Aydan D., yaklaşık 1,5 yıl birlikte olduktan sonra şubat ayında kendisini darbettiğini iddia ettiği aynı üniversitede makine mühendisliği öğrencisi M.E.G.'den ayrılıp, uzaklaştırma kararı aldı. Mustafa Emir G., uzaklaştırma kararına rağmen 7 Mayıs'ta Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde Aydan D.'nin önünü kesip, ikinci kez darbetti.
Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda M.E.G.'nin burnuna kafa attığı Aydan D., yere düştü ve baygınlık geçirdi. Bir süre sonra kendine gelen Aydan D., aracına binip, hastaneye giderek darp raporu aldı ve şikayetçi oldu. Gözaltına alınan M.E.G., ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
"ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ"
Aydan D., gece aracıyla eve dönerken eski erkek arkadaşının yolda karşısına çıktığını belirterek, "Arabadan indirdi. Bana küfür ve hakaret etti, tehdit etmeye başladı. Beni öldüreceğini söyledi. Ben gitmek istedim, gitmeme izin vermedi. Onu tekrar istemediğimi, barışmak istemediğimi söyleyince saldırmaya başladı.