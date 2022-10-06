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    • Yaşam
    • 07.10.2022 00:42
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    • 07.10.2022 00:42
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    Dolmuş durağında kahya ile şoförün bıçaklı kavgası: 1 ölü

    Ankara'da aralarında husumet bulunan kahyanın bıçaklı saldırısına uğrayan dolmuş şoförü Şükrü B., ağır yaralandı. Yaralı şoför kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan kahya, emniyet ekiplerinin çalışması ile yakalandı.

    Kahya ile şoförün kavgasında kan aktı

    Ankara'da dolmuş şoförü Şükrü B., durakta çalışan ve aralarında husumet bulunan kahyanın bıçaklı saldırısı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
    Akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde Sıhhiye dolmuş durağına bağlı olarak minibüs şoförlüğü yapan Şükrü B., daha önceden husumetli olduğu aynı durakta çalışan ve ismi henüz öğrenilemeyen kahya ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Şükrü B., vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

    YARALI ŞOFÖR KURTARILAMADI
    Kahya olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan Şükrü B., ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Hacettepe Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    SALDIRGAN YAKALANDI
    Olay yerinden kaçan kahya ise, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet büro Amirliği ekiplerinin çalışması ile yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ederken, Şükrü B.'nin cansız bedeni otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumana kaldırıldı. Soruşturma sürdürülüyor.

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    Haberler Yaşam Dolmuş durağında kahya ile şoförün bıçaklı kavgası: 1 ölü
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