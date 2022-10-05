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    • Yaşam
    • 05.10.2022 19:11
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    • 05.10.2022 19:12
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    Batman'da kaza! İşçileri taşıyan midibüs uçuruma yuvarlandı

    Batman'da inşaat işçilerini taşıyan midibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada 2’si ağır 6 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    İşçiler uçuruma yuvarlandı!

    Batman'ın Sason ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan midibüs uçuruma yuvarlandı.

    6 YARALI
    Edinilen bilgilere göre, Sason'da bir inşaata çalışan işçileri taşıyan midibüs Cevizli köyü mevkiinde virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre yuvarlanan araçta bulunan işçilerden 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

    Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ekibi güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla araçta sıkışan yaralılar çıkartıldı.

    Yaralılar ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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        Haberler Yaşam Batman'da kaza! İşçileri taşıyan midibüs uçuruma yuvarlandı
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