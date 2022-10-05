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    • Yaşam
    • 05.10.2022 15:08
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    • 05.10.2022 15:08
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    Tarihi Gümrük Hanı'nda skandal görüntü! Su kanalına bulaşık suyu döktü: O anlar kamerada

    Son dakika haberi! Şanlıurfa'daki tarihi Gümrük Hanı içindeki su kanalına, bir lokanta çalışanı, bidonla bulaşık suyu döktü. Personelin daha sonra da bidonu kanalda yıkadığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Tarihi Gümrük Hanı’nda skandal görüntü!

    Tarihi ve kültürel yapısıyla dikkat çeken kentlerden Şanlıurfa'da, Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan ve asırlardır canlılığını koruyan tarihi Gümrük Hanı'nı, her gün yerli ve yabancı turistler ziyaret ediyor.

    Sık sık balık ölümlerinin yaşandığı Balıklıgöl ile bağlantılı olan tarihi Gümrük Hanı'ndaki kanala bölgedeki bir lokantanın çalışanı, iş yerinde biriken bulaşık suyunu döktü.

    İçinde yemek artıklarının da bulunduğu suyu döken kişi, daha sonra da bidonunu kanal suyunda yıkadı.

    Görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasıyla bölge halkı tepki gösterdi.

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    Haberler Yaşam Tarihi Gümrük Hanı'nda skandal görüntü! Su kanalına bulaşık suyu döktü: O anlar kamerada
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