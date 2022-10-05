SON DAKİKA! İETT otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı! Hurdaya döndü





Otomobil sürücüsü Fatih Turan, "Yoldan gelirken, virajı alamadım, yol da biraz kaygandı. Otobüsle kafa kafaya çarpışmamak için hemen sağa doğru direksiyonu kırdım ama yine otobüsle çarpıştık. Araç yan döndü. Sürücülerde de yolcularda da hiçbir sıkıntı yok" dedi.



İETT otobüsü şoförü İbrahim Demirbağ, "Biz aşağıdan geliyorduk. Otomobil virajı alamadı. Sol taraftan vurdu. Otobüs ağzına kadar doluydu ama Allah'a şükür yolcularımıza bir şey olmadı" şeklinde konuştu.

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