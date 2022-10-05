İstanbul'da ağlayan çocuğuna aldırmayan yolcu taksiciye silah çekti

Olay, pazar akşam saatlerinde Ayazağa Mahallesi'nde bulunan lüks bir alışveriş merkezinde meydana geldi.

İddiaya göre, karısı ve iki çocuğu ile birlikte bindiği taksinin şoförüyle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan yolcu, arka koltuğunda oturduğu taksiden inerek şoföre saldırdı.