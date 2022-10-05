Sarıyer'de lüks sitede iki komşu villanın sahipleri arasında otopark yeri konusunda anlaşmazlık çıktı. Hülya Hancı Gürtunca, kendilerine ait otopark alanındaki araçlarına bilerek zarar verdiğini iddia ettiği komşusu İbrahim Y.'den şikayetçi oldu. Gürtunca'nın delil olarak sunduğu görüntülerde aracının komşusu tarafından çekici ile götürülmesi yer aldı. İbrahim Y. ise suçlamalarla ilgili açıklama yapmak istemedi.

İstanbul'da lüks sitede komşuları birbirine sokan olay! Görüntüleri izledi savcılığa koştu | Video



Olay, Rumelifeneri Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Sitedeki iki komşu villanın sahipleri arasından otopark yeri nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Hülya Hancı Gürtunca, kendilerine ait olan otopark alanı nedeniyle komşusu İbrahim Y. tarafından tehdit edildiğini ve park halindeki otomobillerine zarar verildiğini iddia ederek, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.