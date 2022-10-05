İstanbul'da kadınları tuzağa düşürerek şantaj yapan çete çökertildi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bakırköy İlçesi başta olmak üzere çok sayıda ilçede "Kalpazanlık" yaparak piyasaya sahte para süren ve yasa dışı silah ticareti yaparak haksız kazanç sağlayan bir çeteyi tespit etti.

Kadınlara tuzak kuran çete çökertildi VİDEO

Çete üyelerinin, zorla senet imzalatarak kendilerine borçlandırdıkları veya gasp etmek istedikleri kişileri örgüte üye olan kadınları kullanarak tuzağa düşürdükleri de saptandı.