Ünlü gurme Vedat Milor'dan şaşkınlık yaratan itiraf: Yumurta kıramayacak kadar....

Vedat Milor, gittiği her restoran yediği her yemek ile Türkiye'de adeta gündemi belirledi. Hiç umulmayan restoranları eleştirdi. Mütevazı mekanlara övgüler dizdi. Yemeklere, pişirenlere ve servis edenlere bile son derece hakimdi. Yemek kültürü konusunda çok sayıda kitap yazarken makaleleri ile dikkat çekti. Ancak son itirafı herkesi şok etti. Bir YouTube kanalına katılan Milor, evde çok basit yemekler yediğini söyledi. Aşçılık konusunda ise kendini eleştirdi. Yumurta kıramayacak kadar sakar ve kötü bir aşçı olduğunu dile getirdi. Öte yandan Milor, restoranlarda rezervasyon yaptırırken ismini değiştirdiğini söyledi.
DÜĞÜN BANK
Aşiret düğününde çekilen fotoğraflar şoka uğrattı! Kars'ta Cemaldin ve Celali aşiretlerine ait düğün Kocaeli'nde yapıldı. Törene yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Düğünde bir de adet gereği takı masası açıldı. Davetliler, gelin ve damada balya balya para taktı! Aşiret düğününde toplam 11 milyon 500 bin TL para toplandığı açıklandı.
HAYRET 'PİSİ'
Aydın'da Serhat Pekaydın'ın kedisi Oscar, kiloları katladı. Tartıda tam 8 kilo 480 gram çıktı! Diyetle zayıflayamayınca "mide botoksu" işlemi uygulandı. 4 ayda 1 kilo 640 gram vermeyi başardı.