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    Ünlü gurme Vedat Milor'dan şaşkınlık yaratan itiraf: Yumurta kıramayacak kadar....

    Ünlü gurme Vedat Milor, yemek denilince akla gelen ilk isim oldu. Ancak son açıklaması ile ezber bozdu: Yumurta kıramayacak kadar kötü bir aşçıyım. İşte sizler için derlediğimiz 4 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Sürpriz yumurta

    Vedat Milor, gittiği her restoran yediği her yemek ile Türkiye'de adeta gündemi belirledi. Hiç umulmayan restoranları eleştirdi. Mütevazı mekanlara övgüler dizdi. Yemeklere, pişirenlere ve servis edenlere bile son derece hakimdi. Yemek kültürü konusunda çok sayıda kitap yazarken makaleleri ile dikkat çekti. Ancak son itirafı herkesi şok etti. Bir YouTube kanalına katılan Milor, evde çok basit yemekler yediğini söyledi. Aşçılık konusunda ise kendini eleştirdi. Yumurta kıramayacak kadar sakar ve kötü bir aşçı olduğunu dile getirdi. Öte yandan Milor, restoranlarda rezervasyon yaptırırken ismini değiştirdiğini söyledi.



    DÜĞÜN BANK
    Aşiret düğününde çekilen fotoğraflar şoka uğrattı! Kars'ta Cemaldin ve Celali aşiretlerine ait düğün Kocaeli'nde yapıldı. Törene yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Düğünde bir de adet gereği takı masası açıldı. Davetliler, gelin ve damada balya balya para taktı! Aşiret düğününde toplam 11 milyon 500 bin TL para toplandığı açıklandı.



    HAYRET 'PİSİ'
    Aydın'da Serhat Pekaydın'ın kedisi Oscar, kiloları katladı. Tartıda tam 8 kilo 480 gram çıktı! Diyetle zayıflayamayınca "mide botoksu" işlemi uygulandı. 4 ayda 1 kilo 640 gram vermeyi başardı.



        GENÇ D'İRAN'İŞ!
        İran'da Mahsa Amini'nin (22) gözaltında hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar çığ gibi arttı. Yabancı birçok ülke vatandaşının da katıldığı gösteriler, ülkede yayıldıkça yayıldı. Protestocular, ortalığı yaktı yıktı. Şu ana kadar 100'ün üzerinde kişi ölürken, binlerce kişi de yaralandı. Aralarında gazeteciler, akademisyenler ve öğrencilerin de olduğu 2 bine yakın gösterici tutuklandı. Önceki günden itibaren üniversite öğrencileri de sokağa çıktı. Kirmanşah, Tahran, Meşhed, Tebriz, Mazenderan, Kürdistan, İsfahan, Senendec, Şiraz ve ülkenin bir çok üniversitesinde okuyan gençler de sokağa çıktı. Tahran'daki Şerif Üniversitesi öğrencileri ile kolluk kuvvetleri arasında yaşanan çatışmada çok sayıda kişi yaralandı.



        BATIK'BANK'!
        Rusya'ya karşı başlattıkları yaptırımlar sonrası enerji kriziyle boğuşan Avrupa, yeni bir tehlike ile karşı karşıya kaldı. Dünyanın en büyük bankalarından olan İsviçre Bankası Credit Suisse ve Alman Deutsche Bank'ın zor durumda olduğu iddiası ortaya atıldı. İki bankanın hisselerinin, 2008 krizi seviyelerinin dahi altına indiği ortaya çıktı. İki bankanın da iflas riski ile karşıya kaldıkları yorumları yapıldı. Papa Francis'in de Vatikan'ın tüm finansal varlıklarının bu iki bankadan çekilmesi talimatını verdiği de hatırlatıldı.



        SADECE SES VAR!
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk tv'de katıldığı programda "cek cak" söylemlerini yine tekrarladı. Önceki gün 6'lı masada liderlerle bir araya gelen CHP lideri, hala önemli bir karar alamadıklarını itiraf etmek zorunda kaldı. Toplum için vaat hazırlığı içinde olduklarını anlattı: 'CHP'de her kafadan bir ses çıkıyor' dönemi bitti, konuşuyoruz. Topluma daha vereceğimiz hedefler, çalışmalar var. Cumhurbaşkanı adayımız vaatleri hayata geçirecek kişi olacak... Bu olmazsa başa dönmüş olacağız...



            SUÇLU DEDE!
            Geçtiğimiz Nisan ayında tatil için anneanne ve dedesinin Balıkesir Dursunbey'deki köyüne giden 6 yaşındaki Berkcan Sağlam'ın oynadığı çakı göğüs kafesine saplandı. Torununu kanlar içinde gören dede Kamil Karaduman, damadı Recep Sağlam'ı aradı, Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırılan Berkcan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada ifadesi alınan dede Karaduman, sayacı kontrol etmek için evden çıktığını, Berkcan'ı o sırada görmediğini belirterek, "Berkcan yanıma geldi. 'Dede' dedi. Kıyafetinde kan vardı. Kollarıma düştü. Hemen müdahale ettim. Çok üzgünüm" dedi. Berkcan'ın kesici alet yaralanmasına bağlı iç kanama sonucu hayatını kaybettiğine dair rapor verildi. Raporun ardından dede hakkında takipsizlik kararı verdi. Baba Sağlam, kayınpederinin komşusunun çocuğun elinde bıçak olduğunu gördüğünü ve dedesinin, 'Bırak oynasın. Bir şey olmaz' iddiası üzerine çocuğunun ölümünde ihmali olduğunu düşündüğü kayınpederinin cezalandırılmasını isteyerek, karara itiraz etti. Dosya incelenmek üzere Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.
            Dilek YAMAN DEMİR



            HÂKİM DEHŞETİ
            Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yapan Serkan Tüzün, Turkuaz Konutları Hakim Lojmanlarında bulunan evinde henüz bilinmeyen bir nedenle önce eşini ardından kendini vurdu. Serkan Tüzün ve eşi İlksen Tüzün hayatını kaybetti. Çiftin 5, 7 ve 9 yaşlarındaki 3 çocuğunun olay sırasında evde olduğu ve korkarak üst komşuya kaçtıkları öğrenildi. Çiftin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Daha önce Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda tetkik hakim olarak görev yapan Tüzün, son görevlendirmeyle Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Daire Başkanı olarak İlker TURAK



            ARAZİ İÇİN İNFAZ ETTİ
            Muğla Seydikemer'de yaşayan Hasan Türkmen, arazi anlaşması yüzünden husumeti olan amcasının eşi Döne Türkmen'i av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay yerinden uzaklaşan Türkmen, ormanlık alanda intihar etti. Hayrettin Şaşmaz



                DÜĞÜNE GIDERKEN YANARAK ÖLDÜLER
                Temel Kirpitçi (56), önceki gün eşi Arzu Kirpitçi ile düğün için İstanbul'dan Ordu'ya doğru yola çıktı. Çiftin aracı sabaha karşı Samsun Kavak'ta arıza yaptı. O sırada arkadan gelen A.S. yönetimindeki Gürcistan plakalı TIR, park halindeki araca çarptı. Kazada otomobil alev aldı. Yanarak ölen çiftin cansız bedenleri morga kaldırılırken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.



                149 MİLYON DEVRETTİ
                6+joker bilen çıkmayınca 149 milyon lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, 5 milyon 593 bin lira kazandı. 4 bilenler 2 bin 215'er, 3 bilenler 141'er, 2 bilenler ise 14'er lira alacak.



                235 BİN LİRA DEVRETTİ
                10 bilen çıkmayınca 235 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 555'er, 8 bilenler 265'er, 7 bilenler 49'ar, 6 bilenler 8'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.



                    MİDEYE KELEPÇE
                    İstanbul'da Örfi Çetinkaya'nın kardeşi Aydın Çetinkaya, takibe alındı. Tespitlere göre WBaron, zehirleri Faslı kadınlara taşıttı! Midelerindeki kapsüllerle gelen kuryeleri, özel araçla aldırdı. Ataşehir'deki rezidansa kapattı. Ameliyathaneye çevirdiği evdeki operasyonlarla zehir paketlerini çıkarttırdı. Ancak korkunç planı, polise takıldı. Kıskıvrak yakalandı. Tutuklandı.

                    HALKBANK MÜJDESİ
                    ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'ın başvurusunu kabul etti. Bankaya "cezai dokunulmazlık için duruşma hakkı" verdi.

                    RES'DOG'ORAN
                    Samsun'da Sibel Güven ile kızı Ece, okul yemeğine katıldı. Restoran çıkışı 2 köpeğin saldırısına uğradı, ağır yaralandı. Güven, yaşadığı şoku anlattı: Ölebilirdik. 2 köpek ise hala orada!

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                    Kuruluş Osman
                    Haberler Yaşam Ünlü gurme Vedat Milor'dan şaşkınlık yaratan itiraf: Yumurta kıramayacak kadar....
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