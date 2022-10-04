Ünlü gurme Vedat Milor'dan şaşkınlık yaratan itiraf: Yumurta kıramayacak kadar....

Vedat Milor, gittiği her restoran yediği her yemek ile Türkiye'de adeta gündemi belirledi. Hiç umulmayan restoranları eleştirdi. Mütevazı mekanlara övgüler dizdi. Yemeklere, pişirenlere ve servis edenlere bile son derece hakimdi. Yemek kültürü konusunda çok sayıda kitap yazarken makaleleri ile dikkat çekti. Ancak son itirafı herkesi şok etti. Bir YouTube kanalına katılan Milor, evde çok basit yemekler yediğini söyledi. Aşçılık konusunda ise kendini eleştirdi. Yumurta kıramayacak kadar sakar ve kötü bir aşçı olduğunu dile getirdi. Öte yandan Milor, restoranlarda rezervasyon yaptırırken ismini değiştirdiğini söyledi.