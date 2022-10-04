Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı, kura ne zaman? Magnum Maserati kura çekilişi İSİM LİSTESİ 2022!

Magnum Maserati çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürerken kura sonuçlarının ne zaman ve hangi tarihte açıklanacağı merak edilmeye başlandı. Kampanya için şifre yollayıp çekilişe katılanlar ise bilgi almak için araştırmalarına devam ediyor. Magnum tarafından bu yıl yapılacak çekiliş için geri sayım sona eriyor. Magnum Maserati kura çekilişi İSİM LİSTESİ 2022 açıklandı mı? Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı, kura ne zaman? İşte detaylar!