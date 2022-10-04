Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 05.10.2022 15:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.10.2022 15:56
    ABONE OL

    Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı, kura ne zaman? Magnum Maserati kura çekilişi İSİM LİSTESİ 2022!

    Magnum Maserati çekilişleri için geri sayım devam ederken şifre yollayanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Peki, Magnum Maserati kura çekilişi İSİM LİSTESİ 2022 açıklandı mı? Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı, kura ne zaman?

    takvim.com.tr
    Magnum Maserati kura çekilişi İSİM LİSTESİ 2022!

    Magnum Maserati çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürerken kura sonuçlarının ne zaman ve hangi tarihte açıklanacağı merak edilmeye başlandı. Kampanya için şifre yollayıp çekilişe katılanlar ise bilgi almak için araştırmalarına devam ediyor. Magnum tarafından bu yıl yapılacak çekiliş için geri sayım sona eriyor. Magnum Maserati kura çekilişi İSİM LİSTESİ 2022 açıklandı mı? Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı, kura ne zaman? İşte detaylar!

    MAGNUM MASERATİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

    Çekiliş, 12.10.2022 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

    Asil talihliler, başvuru için en geç 30.10.2022; yedek talihliler ise, en geç 14.11.2022 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım'ın yukarıda belirtilen adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar başvurmayan talihliler ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır.

        Kampanya sonunda yapılacak olan çekilişte 1 kişi Maserati Ghibli Hybrid GT 2021 Model Otomobil (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.984.240,50 TL) ikramiyesi kazanacaktır. Kampanya duyurularında kullanılan ikramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir.

        BAZI ŞİFRELER KAMPANYAYA 2 KATILIM HAKKINA SAHİP OLACAK

        Kampanyaya gönderilen Magnum Classic, Badem, Beyaz, Antep Fıstık, Double Çikolata, Double Karadut&Böğürtlen, Cookie, Ruby, Caramel Gold, Duet Kırmızı Meyveler ürünlerinin şifreleri için 2 çekiliş hakkı;

        Mini Classic-Badem-Beyaz, Mini Classic-Antep Fıstık-Fındık, Mini Classic, Mini Badem, Mini Double Karadut&Böğürtlen-Çikolata-Karamel, Mini Cookie, Mini Ruby-Beyaz, Mini Classic-Beyaz, Mini Cookie-Badem, Mini Caremel Gold&Badem, Mini Duet Kırmızı Meyveler & Badem ürünlerinin şifreleri için 1 çekiliş hakkı sahibi olacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP kıvırdı! ’Olacağı buydu’
        Haberler Yaşam Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı, kura ne zaman? Magnum Maserati kura çekilişi İSİM LİSTESİ 2022!
            SON DAKİKA