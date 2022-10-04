Şakanın sonu ölümle bitti! Kapıya ittiği arkadaşının karnına cam saplandı feci şekilde can verdi

Tekirdağ'da markette şakalaştığı arkadaşı tarafından itilmesiyle çarptığı kapının camının karnına saplandığı Resul Ilık (27), hayatını kaybetti. Ilık'ın kapıya çarptığı ve dışarıda ilk müdahalesinin yapıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ilık'ın ölümüne neden olan Berk Batı (21), 'taksirli ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.
Olay, pazar günü saat 20.40'ta Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'ndeki markette meydana geldi. Pazar akşamı arkadaşı Berk Batı'yı çalıştığı markette ziyarete giden Resul Ilık, bir süre sohbet etti. Daha önce de aralarında sık sık şakalaşan 2 arkadaş yine şakalaşırken, Resul Ilık, dışarıya doğru koşmaya başladı. Arkasından kovalayan Batı'nın itmesi sonucu 2 arkadaş birlikte marketin giriş kapısına çarpıp yere düştü. Yaralanan ikili çevredekiler tarafından yerden kaldırılırken, Resul Ilık, üzerindeki kıyafeti çıkarırken birden fenalaşıp yere yığıldı.Ilık ile Batı'nın market içindeki kovalaması, kapıya çarpıp yere düşmeleri ve dışarıda kendilerine yapılan müdahale anları iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Çevredekilerin ilk yardım yaptığı Ilık ve arkadaşı Berk Batı, ihbarla adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Dr. Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ilık, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemede ölen Ilık'ın sol alt karın kısmına cam parçasının girmesiyle yaralandığı, Berk Batı'nın ise alnında 4 santimetrelik kesik olduğu belirlendi.