Şakanın sonu ölümle bitti! Kapıya ittiği arkadaşının karnına cam saplandı feci şekilde can verdi





1 GÜN SONRA İŞE BAŞLAYACAKTI

Resul Ilık'ın Kumbağ Mahallesi'nde kasapta çalıştığı ve bir süre önce ayrıldığı belirtildi. Kasap dükkanının sahibi İbrahim Uyanık, Ilık'ın kendisine gelip yeniden çalışmak istediğini söylediğini belirterek, "Bende daha önce 14 ay kadar çalışmıştı. Ayrılıp, memleketi Kayseri'ye gitti. Ardından bana gelip yeniden çalışmak istediğini söyledi. Ben de kendisini çok seviyorum ve çalışkan biri olduğu için pazartesi günü gelip başlamasını söyledim. Kaza meydana gelmese ertesi gün işe başlayacaktı" dedi.