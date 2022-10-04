Ege Denizi açıklarında göçmen hareketliliği: 153 göçmen yakalandı, 68 göçmen kurtarıldı





Ekipler, yine 3 Ekim'de Foça ilçesi açıklarında, görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler hareketli yelkenli tekneyi durdurarak içerisinde bulunan 95 göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.