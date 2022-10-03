Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 03.10.2022 22:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.10.2022 22:11
    ABONE OL

    4 Ekim Hayvanları Koruma Günü şiir, yazı, etkinlik, sloganlar 2022! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü resimli mesajlar sözler burada!

    Hayvanları Koruma günü sözleri mesajları gündem konusu oldu. Hemen hemen her sokakta veya evde gördüğümüz sevimli dostlarımız hayvanlar için farkındalık yaratmak amacıyla Hayvanları Koruma Günü kutlanıyor. Hayvanları Koruma Günü sözleri ve mesajları da sosyal medyada paylaşılıyor. İşte, Hayvanları Koruma Günü sözleri mesajları 2022!

    takvim.com.tr
    4 Ekim Hayvanları Koruma Günü şiir, yazı, etkinlik, sloganlar 2022!

    Hayvanları Koruma Günü'nde sosyal medyada veya WhatsApp gruplarında sevimli dostlarımız hayvanlar için mesajlar paylaşılıyor. Dostlarımızın bu özel gününde farkındalık oluşturmak amacıyla Hayvanları Koruma Günü sözleri mesajları haberimizde!

    Bir gün değil her gün sevmek ve korumak yaşama hakkına saygı duymamız lazım. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.
    Hayvanların yaşam hakkını ve yaşam alanlarını korumak bizim elimizde. Bugün değil her gün onlara sahip çıkalım! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.
    Sevgi En Büyük Koruyucudur. Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

    Çocuklarımızı hayvan sevgisiyle büyütelim ki o sevgi tüm dünyayı güzelleştirsin.
    Tercih ve seçim şansı olmayan patili dostlarımıza yalnız bir gün değil her gün aynı özeni gösterelim, can dostlarımıza sahip çıkalım. 4 Ekim Sokak Hayvanları Koruma Günü Kutlu Olsun.

    Yerdekilere merhamet etmeyene, göktekiler merhamet etmez " Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun
    Onları sevdiğimiz kadar yaşama haklarına da saygı duyuyoruz. Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun

        HAYVAN HAKLARI NELERDİR?

        15 Ekim 1978'de Paris UNESCO evinde ilan edilen Hayvan Hakları Evrensel Bildirisine göre genel olarak hayvan hakları şu şekildedir;

        1. Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler.

        2. Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. Bir hayvan türü olan insan , öbür hayvanları yok edemez. Bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez.Bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidir. Bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma, ve korunma hakları vardır.

        3. Hiçbir hayvana kötü davranılamaz, acımasız ve zalimce eylem yapılamaz. Bir hayvanın öldürülmesi zorunlu olursa, bu bir anda, acı çektirmeden ve korkutmadan yapılmalıdır.

        4. Yabani türden olan bütün hayvanlar, kendi özel doğal çevrelerinde karada, havada ve suda yaşama ve üretme hakkına sahiptir. Eğitim amaçlı olsa bile özgürlükten yoksun kılmanın her çeşidi bu hakka aykırıdır.

        5.Geleneksel olarak insanların çevresinde yaşayan bir türden olan bütün hayvanlar uyumlu bir biçimde türüne özgü yaşam koşulları ve özgürlük içinde yaşama ve üreme hakkına sahiptir.

        6.İnsanların yanlarına aldıkları bütün hayvanlar doğal ömür uzunluklarına uygun sürece yaşama hakkına sahiptir. Bir hayvanı terk etmek acımasız ve aşağılık bir davranıştır.

        7.Bütün çalışan hayvanlar iş süresi ve yoğunluğunun sınırlandırılması ve güçlerini artırıcı bir beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir.

        8.Hayvanlara fiziki ya da psikolojik bir acı çektiren deneyler yapmak hayvan haklarına aykırıdır. Tıbbi, bilimsel, ticari ve başkaca biçimlerdeki her türlü deneyler için de durum böyledir.

        9.Hayvan beslenmek için yetiştirilmişse de bakılmalı, barındırılmalı, taşınmalı, ölümü de acı çektirmeden ve korkutmadan olmalıdır.

        10.Hayvanlardan insanların eğlencesi olsun diye yararlanılamaz, hayvanların seyrettirilmesi ve hayvanlardan yararlanılan gösteriler hayvan onuruna aykırıdır.

        11.Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi yaşama karşı suçtur.

        12.Çok sayıda yabani hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış bir soykırım, yani bir suçtur.

        4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Şiirleri ve Mesajları! Dünya Hayvanları Koruma Günü nasıl ortaya çıktı?
        13. Hayvan ölümüne de saygı göstermek gerekir. Hayvanın öldürüldüğü şiddet sahneleri sinema ve televizyonda yasaklanmalıdır.

        14. Hayvanları koruma ve savunma kuralları, hükümet düzeyinde temsil olunmalıdır.Hayvan hakları da insan hakları gibi yasayla korunmalıdır.

        HAYVANLARI SEVELİM

        Çalışkanlıkta örnektir.
        Karıncalar hepimize.
        Çiçek çiçek gezer arı.
        Eşsiz bir tat sunar bize.

        Bahçelerde cıvıl cıvıl.
        Ötüşür çeşitli kuşlar.
        Binbir renkli kelebekler.
        Çiçekten çiçeğe atlar.

        Doğa hayvanlarla güzel,
        Sevelim ve koruyalım.
        Hayvanların yararı çok.
        Gereğince kavrayalım.

        KEDİM

        Ne güzel bir kedisin,
        Mırıl mırıl edersin.
        Gözlerin ateş saçar,
        Seni gören fareler kaçar.

        Kuyruğunu sallarsın,
        Delikleri koklarsın.
        Sen de olmazsan eğer,
        Evlerde hep fare gezer...
        Arife HANCI

        HAYVANLARI KORUYALIM

        Üç yaramaz çocuk varmış.
        Sözden hiç anlamazlarmış.
        Tırmanarak ağaçlara.
        Kuş yuvası bozarlarmış.

        Yavru kuşlar yalvarırlar,
        Cik cik diye çırpınırlar.
        Annelerini ararlar.
        Onlar acımasızlarmış.

        Deprem olmuş o yörede,
        Taş taş üstünde kalmamış.
        Yaramazlar bundan bile.
        Küçücük bir ders almamış.

        Bu öyküde bir gerçeği.
        Ben vurgulamak istedim.
        Tümünüzden hayvanları.
        Korumanızı diledim.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        HangiKredi
        Haberler Yaşam 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü şiir, yazı, etkinlik, sloganlar 2022! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü resimli mesajlar sözler burada!
            SON DAKİKA