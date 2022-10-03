İstanbul’da cinayet işledi: Adana’da da cinayete karışınca yakalandı

Adana'da bir kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı olaya karışan 4 kişi tutuklanırken, zanlılardan birinin İstanbul'da cinayete karışıp yakalanamadığı ortaya çıktı.

SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI

24 Eylül'de saat 19.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde otomobille kavşakta bekleyen Mehmet Sait Ç. (45) ile yanındaki Ömer Faruk Ulu (21), Muhammet Ali Yıldırım (37) ve M.Ç.'ye (17); Yusuf Demirtaş'ın (28) aracındaki Abdullah Karadağoğlu ve Umut Güneş (32) tabancalarla ateş açtı. Diğer grubun karşılık vermesiyle de caddede silahlı çatışma çıktı.