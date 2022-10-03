İstanbul’da cinayet işledi: Adana’da da cinayete karışınca yakalandı

Adana'da bir kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı olaya karışan 4 kişi tutuklanırken, zanlılardan birinin İstanbul'da cinayete karışıp yakalanamadığı ortaya çıktı.
SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI
24 Eylül'de saat 19.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde otomobille kavşakta bekleyen Mehmet Sait Ç. (45) ile yanındaki Ömer Faruk Ulu (21), Muhammet Ali Yıldırım (37) ve M.Ç.'ye (17); Yusuf Demirtaş'ın (28) aracındaki Abdullah Karadağoğlu ve Umut Güneş (32) tabancalarla ateş açtı. Diğer grubun karşılık vermesiyle de caddede silahlı çatışma çıktı.
KÖR KURŞUNLA ÖLDÜ
Çatışma, sokak arasında da sürerken, Mehmet Sait Ç. ise otomobiliyle evin bahçe duvarına çarptı. Bu sırada torununun kınasına gitmek için hazırlanan ve sokakta tekerlekli sandalyede oturan Rahime Eker başından, olayla ilgisi bulunmayan 3 kişi de çeşitli yerlerinden vuruldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Eker'in hayatını kaybettiği belirlendi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Bölgede araştırma yapan ekipler, Demirtaş, Karadağoğlu ve Güneş'i evde saklanırken yakaladı. Şüphelilerin, koltuk altından yaralanan Demirtaş'ın vücudundaki mermiyi çıkarmaya çalıştıkları, otomobillerini de evdeki Bedirhan T.'ye (20) verip saklamasını istedikleri öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Demirtaş ile yanındaki Karadağoğlu, Güneş ve Bedirhan T. gözaltına alındı.