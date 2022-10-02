El freni çekilmeyen kamyonet dehşet saçtı! Ortalık savaş alanına döndü! Yer: Bayrampaşa

Çarpmanın etkisiyle o esnada taksiye binmek üzere olan biri çocuk, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan kamyonet, çekici yardımı ile kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı. Kamyonet sürücüsü Gökhan Kartal, polis tarafından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.