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    MHP'li başkan yardımcısı Erkan Hançer'in silahlı saldırıda hayatını kaybetti! Uzmanlar, katilin profesyonel olduğunu kaydetti l Yaşam haberleri

    İstanbul’da marketten çıkarken kafasından vurularak silahlı saldırıya uğrayan MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, hayatını kaybetti. Uzmanlar, katilin son derece profesyonel olduğuna işaret etti. İşte sizler için derlediğimiz 2 Ekim TAKVİM Gazetesi Yaşam haberleri...

    Profesyonel katil!

    Olay, geçtiğimiz Salı sabah saatlerinde Sancaktepe'de meydana geldi. MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, alışveriş yapmak amacıyla girdiği marketin çıkışında bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Güvenlik kamera görüntülerinde kimliği belirlenemeyen saldırganın, Hançer'in arabasına poşetleri koyarken gözlemlediği, Hançer'in arkası dönükken kafasından vurarak yaraladığı ve olay yerinden kaçtığı saptandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erkan Hançer, ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alınmıştı. 5 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Hançer, yapılan tüm tedavilere karşı sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Hançer'in cenazesi Samandıra Merkez Ebubekir Sıddık Cami'inden ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Samandıra Mezarlığı'na defnedildi. Uzmanlara göre, suikastı profesyonel bir ekip gerçekleştirildi. (Mustafa KAYA)



    TARİH BUNU DA YAZAR
    Tele-dolandırıcıların son kurbanı 76 yaşındaki yazar Mehmet Toplu oldu. İddiaya göre Toplu'nun geçtiğimiz aylarda telefonu çaldı. Sözde polis, FETÖ ile alakalı bir soruşturma dosyasında gözaltına alınan Albay'ın ve eşinin tutuklandığını, bu şahısların üzerinde Toplu'ya ait telefonların çıktığı, bu nedenle hakkında soruşturma başlatıldığı söyledi. Bu nedenle bankadaki tüm parasını çekmesi gerektiğini söyleyen dolandırıcıların talebiyle bankadaki yarım milyonunu çeken yazar poşete koyduğu paraları, 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' şeklindeki parolayla teslim edecekti. Yapılan anlaşmayla Beşiktaş'ta bir parka giden yazar yanına gelen ve parola soran kişiye 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' dedikten sonra 500 bin lirayı teslim etti. Bankta oturup telefonunun çalmasını bekleyen yazar bir süre sonra dolandırıldığının farkına vardı. Soluğu savcılıkta alan yazar şikayetçi oldu. Parkın güvenlik kameralarından parayı alan 20 yaşındaki Haşmet K. Fatih'teki bir otelde yakalandı. Ancak Toplu, parasını alamadı. (Dilek YAMAN DEMİR)



    ÖLÜ YATIRIM
    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de hayatını kaybetti. 9 gün sonra Windsor Sarayı'ndaki Aziz George Şapeli'ne defnedildi. Mezarını görmek isteyenlerden 26.50 sterlin istenmesi ise tepki çekti. İngilizler isyan etti: Biz, evimizi ısıtacak para bulamazken Kraliyet Ailesi mezardan bile para kazanmanın peşinde...



        ATIŞ ZALİMİ
        İstanbul'da Serdar Atış, saplantılı olduğu Kübra Yılmaz'dan karşılık bulamadı. Ama peşini bırakmadı. Hakkında uzaklaştırma kararı çıktı. Yine de durmadı! Sürekli rahatsız ettiği genç kadının evine gidip kurşun yağdırdı. Kafasından vurulan anne Hacer Yılmaz öldü, talihsiz kızı ağır yaralı...



        VİLLA FİYATINA KANGAL
        Dünyanın en iyi koruma köpeği kangallar, yurt dışında 80 bin dolara (1 milyon 480 bin lira) alıcı buluyor. Türkiye'de ise 750 bin liraya satılıyor.



        147 MİLYON DEVRETTİ
        6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 147 milyon 599 bin 223 lira devretti. 5 bilenler 969 bin 926 lira, 4 bilenler 975 lira, 3 bilenler 117 lira, 2 bilenler ise 12 lira 75 kuruş alacak.

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        Emekliye yüksek promosyon
        Haberler Yaşam MHP'li başkan yardımcısı Erkan Hançer'in silahlı saldırıda hayatını kaybetti! Uzmanlar, katilin profesyonel olduğunu kaydetti l Yaşam haberleri
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