MHP'li başkan yardımcısı Erkan Hançer'in silahlı saldırıda hayatını kaybetti! Uzmanlar, katilin profesyonel olduğunu kaydetti l Yaşam haberleri





TARİH BUNU DA YAZAR

Tele-dolandırıcıların son kurbanı 76 yaşındaki yazar Mehmet Toplu oldu. İddiaya göre Toplu'nun geçtiğimiz aylarda telefonu çaldı. Sözde polis, FETÖ ile alakalı bir soruşturma dosyasında gözaltına alınan Albay'ın ve eşinin tutuklandığını, bu şahısların üzerinde Toplu'ya ait telefonların çıktığı, bu nedenle hakkında soruşturma başlatıldığı söyledi. Bu nedenle bankadaki tüm parasını çekmesi gerektiğini söyleyen dolandırıcıların talebiyle bankadaki yarım milyonunu çeken yazar poşete koyduğu paraları, 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' şeklindeki parolayla teslim edecekti. Yapılan anlaşmayla Beşiktaş'ta bir parka giden yazar yanına gelen ve parola soran kişiye 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' dedikten sonra 500 bin lirayı teslim etti. Bankta oturup telefonunun çalmasını bekleyen yazar bir süre sonra dolandırıldığının farkına vardı. Soluğu savcılıkta alan yazar şikayetçi oldu. Parkın güvenlik kameralarından parayı alan 20 yaşındaki Haşmet K. Fatih'teki bir otelde yakalandı. Ancak Toplu, parasını alamadı. (Dilek YAMAN DEMİR)