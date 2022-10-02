MHP'li başkan yardımcısı Erkan Hançer'in silahlı saldırıda hayatını kaybetti! Uzmanlar, katilin profesyonel olduğunu kaydetti l Yaşam haberleri

Olay, geçtiğimiz Salı sabah saatlerinde Sancaktepe'de meydana geldi. MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, alışveriş yapmak amacıyla girdiği marketin çıkışında bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Güvenlik kamera görüntülerinde kimliği belirlenemeyen saldırganın, Hançer'in arabasına poşetleri koyarken gözlemlediği, Hançer'in arkası dönükken kafasından vurarak yaraladığı ve olay yerinden kaçtığı saptandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erkan Hançer, ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alınmıştı. 5 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Hançer, yapılan tüm tedavilere karşı sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Hançer'in cenazesi Samandıra Merkez Ebubekir Sıddık Cami'inden ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Samandıra Mezarlığı'na defnedildi. Uzmanlara göre, suikastı profesyonel bir ekip gerçekleştirildi. (Mustafa KAYA)
TARİH BUNU DA YAZAR
Tele-dolandırıcıların son kurbanı 76 yaşındaki yazar Mehmet Toplu oldu. İddiaya göre Toplu'nun geçtiğimiz aylarda telefonu çaldı. Sözde polis, FETÖ ile alakalı bir soruşturma dosyasında gözaltına alınan Albay'ın ve eşinin tutuklandığını, bu şahısların üzerinde Toplu'ya ait telefonların çıktığı, bu nedenle hakkında soruşturma başlatıldığı söyledi. Bu nedenle bankadaki tüm parasını çekmesi gerektiğini söyleyen dolandırıcıların talebiyle bankadaki yarım milyonunu çeken yazar poşete koyduğu paraları, 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' şeklindeki parolayla teslim edecekti. Yapılan anlaşmayla Beşiktaş'ta bir parka giden yazar yanına gelen ve parola soran kişiye 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' dedikten sonra 500 bin lirayı teslim etti. Bankta oturup telefonunun çalmasını bekleyen yazar bir süre sonra dolandırıldığının farkına vardı. Soluğu savcılıkta alan yazar şikayetçi oldu. Parkın güvenlik kameralarından parayı alan 20 yaşındaki Haşmet K. Fatih'teki bir otelde yakalandı. Ancak Toplu, parasını alamadı. (Dilek YAMAN DEMİR)
ÖLÜ YATIRIM
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de hayatını kaybetti. 9 gün sonra Windsor Sarayı'ndaki Aziz George Şapeli'ne defnedildi. Mezarını görmek isteyenlerden 26.50 sterlin istenmesi ise tepki çekti. İngilizler isyan etti: Biz, evimizi ısıtacak para bulamazken Kraliyet Ailesi mezardan bile para kazanmanın peşinde...