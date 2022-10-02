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    • Yaşam
    • 02.10.2022 19:57
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    • 02.10.2022 20:07
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    Turkuvaz Reklam Mali İşler Grup Müdürü Dünya Sarıbaş son yolculuğuna uğurlandı

    Bir süredir kanser tedavisi gören Turkuvaz Reklam Mali İşler Grup Müdürü Dünya Sarıbaş, yaşamını yitirdi. Sarıbaş'ı son yolculuğunda Turkuvaz Medya yöneticileri çalışanları ve vatandaşlar yalnız bırakmadı.

    Dünya Sarıbaş’ı uğurladık

    Bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat eden Turkuvaz Reklam Mali İşler Grup Müdürü Dünya Sarıbaş, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

    Dünya Sarıbaş'ın cenazesi, Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Mevlana Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Tepeüstü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Cenaze törenine, Dünya Sarıbaş'ın ailesi, yakınları, Turkuvaz Medya'nın yöneticileri ve çalışanları ile çok sayıda vatandaşlar katıldı. Dünya Sarıbaş'ın ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti.


    Dünya Sarıbaş; 1 Haziran 1995 tarihinden bu yana grubumuzda Reklam Mali İşler Grup Müdürü olarak görev yapıyordu.



    Turkuvaz Medya Mali İşler Grup Başkanı Hamza Ayer, ATV Genel Müdürü Ali Türkarslan, A Kanallar Genel Müdürü Haluk Çimen, Kargomsende İcra Kurulu üyesi Hilmi Hülür, Matbaa Genel Müdürü Mehmet Kamiloğlu, Görsel Medya Reklam Satış Grup Başkanı Didem Gücüm, Dergiler Genel Müdürü Yasemin Gebeş, Reklam Stratejik Planlama ve Raporlama Genel Müdürü Serhan Alptekin, Medya İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Çil, Bütçe ve Raporlama Direktörü Faruk Yıldız, D&R Kurumsal Kanal Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Erarslan, Holding ve Yazılı Medya Grup Müdürü Derya Güleryüz, Görsel Medya Mali İşler Grup Müdürü Gülseren Yıldız, Satın Alma Direktörü Müjdat Ertun ve Finans Grup Müdürü Mehmet Tosun da; Dünya Sarıbaş'ın cenaze namazına katıldı.

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