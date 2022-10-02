Antalya'da ekim ayı sıcaklık rekoru kırıldı: 40,4 derece

83 YIL SONRA EKİM AYI SICAKLIK REKORU KIRILDI

Hafta boyunca kademeli yükselen sıcaklık, dün ekim ayı için rekor seviyeye ulaştı. Kent merkezinde sıcaklık, 40,4 dereceye yükseldi. Böylece 83 yıl aradan sonra ekim ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin, "Antalya'da 40,4 derece ile tüm zamanların ekim ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Önceki rekor, 4 Ekim 1940'ta 38,7 derece olarak ölçülmüştü.