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    • Yaşam
    • 02.10.2022 11:27
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    • 02.10.2022 11:31
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    Antalya'da ekim ayı sıcaklık rekoru kırıldı: 40,4 derece

    Antalya'da dün 83 yılın ekim ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Sıcaklığın 40,4 dereceye ulaştığı kentte, bir önceki rekor 38,7 derece ile 1940 yılında kayıtlara geçmişti.

    DHA
    83 yıl sonra sıcaklık rekoru kırıldı

    Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle Antalya'da da mevsim normallerinde seyreden sıcaklık, 10 derece birden arttı.

    83 YIL SONRA EKİM AYI SICAKLIK REKORU KIRILDI
    Hafta boyunca kademeli yükselen sıcaklık, dün ekim ayı için rekor seviyeye ulaştı. Kent merkezinde sıcaklık, 40,4 dereceye yükseldi. Böylece 83 yıl aradan sonra ekim ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin, "Antalya'da 40,4 derece ile tüm zamanların ekim ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Önceki rekor, 4 Ekim 1940'ta 38,7 derece olarak ölçülmüştü.

    83 yıl aradan sonra ekim ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Bugün Antalya'da en yüksek sıcaklık Bölge Müdürlüğümüzde 40,4 derece, Akdeniz Üniversitesi'nde 41,1 derece, Antalya Havalimanı'nda 41,2 derece, Kepez ilçesinde 40,5 derece olarak kaydedilmiştir" dedi.

    Meteorolojinin verilerine göre, kentte sıcaklıkların bugünden itibaren düşmesi, hafta başından itibaren de mevsim normallerine gerilemesi bekleniyor.

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