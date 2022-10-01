Uzaklaştırma kararına aldırmadı: 1 ölü, 1 yaralı

HİÇBİR ŞEKİLDE RAHAT BIRAKMAZDI

Olayla ilgili konuşan bir akraba, "Daha önce de sürekli rahatsız ettiği oldu, onları aldılar götürdüler ama yine serbest kaldılar. En son anneannesinin evinde kahve içip evlerine geçerken o da koşarak gelip 3 el ateş etmiş. İkisini de kafasından vurmuş" dedi.