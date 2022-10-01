Uzaklaştırma kararına aldırmadı: 1 ölü, 1 yaralı

Başakşehir'de aşkına karşılık vermeyen Aysel Kübra Yılmaz'ı rahatsız eden Serdar Atış verilen uzakalştırma kararına rağmen dehşet saçtı.
RAHATSIZLIK VERİYORDU
Dün saat 23.00 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde, Serdar Atış uzun süredir saplantılı olduğu ve karşılık alamadığı karşı komşusu 26 yaşındaki Aysel Kübra Yılmaz'a sürekli rahatsızlık veriyordu.
KAÇIRMAYA KALKIŞTI
Aysel Kübra Yılmaz'ın işyerine giden, evinin balkonundan küfürler eden ve kaçırma girişiminde bulunan Serdar Atış, bir süre önce mahkeme tarafından alınan uzaklaştırma kararına rağmen genç kadının peşini bırakmadı.
ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE ATEŞ AÇTI
Aysel Kübra Yılmaz annesi, kardeşi ve yeğeniyle birlikte hemen evlerinin yanında oturan anneannesine dün akşam saatlerinde kahve içmeye gitti. İlerleyen saatlerde annesi 53 yaşındaki Hacer Yılmaz'la birlikte evlerine geçen Aysel Kübra Yılmaz'a, Serdar Atış tarafından çocukların gözü önünde 3 el ateş edildi. İki kadın da başından vuruldu.
ANNESİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Saldırgan olay yerinden kaçarken olayı gören sokak sakinleri hemen ambulansa haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne Hacer Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Aysel Kübra Yılmaz da hemen hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda hayat mücadelesi verdiği öğrenildi.