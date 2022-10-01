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    • Yaşam
    • 01.10.2022 12:49
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    • 01.10.2022 12:49
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    5 gün sonra yoğun bakımdan çıktı: İfadesi kan dondurdu

    Mersin'de erkek arkadaşı tarafından öldüresiye dövülen Rahime Edis, 5 gündür yaşam savaşı verdiği yoğun bakımdan çıktı. Edis, "Döve döve mezarlığa götürdü. Orada kaçmaya çalıştım ancak başaramadım. Kafama taşla vurdu" dedi.

    Ölümün kıyısından döndü: İfadesi kan dondurdu

    Mersin'de, erkek arkadaşı Hasan Sevinçer tarafından öldüresiye dövülen 23 yaşındaki Rahime Edis, 5 gündür tedavi gördüğü yoğun bakımdan çıktı.

    KRİKOYLA VURDU
    26 Eylül'de Silifke ilçesi İncekum Sahili'nde; Rahime Edis ve erkek arkadaşı Hasan Sevinçer ile Mustafa Göker vakit geçirdi. Akşam saatlerinde iddiaya göre, Sevinçer ile Edis arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sevinçer, Edis'e araçtaki krikoyla vurup yumrukladı, yanında getirdiği bıçakla da zarar verdi.

    KANLAR İÇİNDE GÖRDÜ
    Hasan Sevinçer, arkadaşı Mustafa Göker ile birlikte Rahime Edis'i araca bindirerek evine getirdi. Kızını kanlar içinde gören Rahime Edis'in annesi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Edis, sağlık görevlilerince ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
    Hasan Sevinçer ve Mustafa Göker, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        KAFAMA TAŞLA VURDU
        5 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Rahime Edis, hayati tehlikeyi atlattı. Bilinci yerine gelen Edis, yaşadıklarını anlattı.

        Edis, "İncekum'dan arabayla aldılar beni. Döve döve mezarlığa götürdü. Orada kaçmaya çalıştım ancak başaramadım. Kafama taşla vurdu" dedi.

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