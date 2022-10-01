5 gün sonra yoğun bakımdan çıktı: İfadesi kan dondurdu

Mersin'de, erkek arkadaşı Hasan Sevinçer tarafından öldüresiye dövülen 23 yaşındaki Rahime Edis, 5 gündür tedavi gördüğü yoğun bakımdan çıktı.
KRİKOYLA VURDU
26 Eylül'de Silifke ilçesi İncekum Sahili'nde; Rahime Edis ve erkek arkadaşı Hasan Sevinçer ile Mustafa Göker vakit geçirdi. Akşam saatlerinde iddiaya göre, Sevinçer ile Edis arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sevinçer, Edis'e araçtaki krikoyla vurup yumrukladı, yanında getirdiği bıçakla da zarar verdi.
KANLAR İÇİNDE GÖRDÜ
Hasan Sevinçer, arkadaşı Mustafa Göker ile birlikte Rahime Edis'i araca bindirerek evine getirdi. Kızını kanlar içinde gören Rahime Edis'in annesi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Edis, sağlık görevlilerince ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Hasan Sevinçer ve Mustafa Göker, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.