Dikkat ayı çıkabilir! Tüneli kullanan ayı bu sefer arkadaşıyla geri döndü

Gümüşhane'de son zamanlarda yiyecek ihtiyacını gidermek için kent merkezine kadar inen ayıların sayısı günden güne artmaya başladı.

Yaban hayatının en ihtişamlı ve akıllı hayvanlarından birisi olan ayı bir kez daha vatandaşların kamerasına oldukça işlek bir yol olan Gümüşhane-Trabzon karayolundaki tünellerden birinde yakalandı.

GEÇTİĞİMİZ GÜN GÖRÜNTÜLENEN AYI BU KEZ ARKADAŞIYLA GELDİ

Geçtiğimiz günlerde Gümüşhane-Trabzon karayolunda kestirme olsun diye Mescitli Tünelini kullanan ayı bu sefer arkadaşıyla geldi. Tünel içerisinde görüntülenen 2 ayı tünelin sonuna ulaşmak için var güçleriyle koşarken o anlar tüneli kullanan bir araç sürücüsünün kamerasına yansıdı.