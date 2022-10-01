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    • Yaşam
    • 01.10.2022 18:40
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    • 01.10.2022 18:47
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    Dikkat ayı çıkabilir! Tüneli kullanan ayı bu sefer arkadaşıyla geri döndü

    Son dakika yaşam haberleri... Gümüşhane’de son zamanlarda yiyecek ihtiyacını gidermek için kent merkezine kadar inen ayıların sayısı artmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Gümüşhane-Trabzon karayolunda kestirme olsun diye Mescitli Tünelini kullanan ayı bu sefer arkadaşıyla geldi. Ayılar yine tüneli kullanırken görüntülendi.

    Dikkat ayı çıkabilir!

    Gümüşhane'de son zamanlarda yiyecek ihtiyacını gidermek için kent merkezine kadar inen ayıların sayısı günden güne artmaya başladı.

    Yaban hayatının en ihtişamlı ve akıllı hayvanlarından birisi olan ayı bir kez daha vatandaşların kamerasına oldukça işlek bir yol olan Gümüşhane-Trabzon karayolundaki tünellerden birinde yakalandı.

    Dikkat ayı çıkabilir!

    GEÇTİĞİMİZ GÜN GÖRÜNTÜLENEN AYI BU KEZ ARKADAŞIYLA GELDİ
    Geçtiğimiz günlerde Gümüşhane-Trabzon karayolunda kestirme olsun diye Mescitli Tünelini kullanan ayı bu sefer arkadaşıyla geldi. Tünel içerisinde görüntülenen 2 ayı tünelin sonuna ulaşmak için var güçleriyle koşarken o anlar tüneli kullanan bir araç sürücüsünün kamerasına yansıdı.

    Ayılara 'deli oğlan' diye seslenen sürücü videoda, "Ayılar tüneli bastı, bunlar yavru, annelerinizi nerede bıraktınız" diyerek ayıların arkasından yavaşça ilerledi.

    Öte yandan Gümüşhane'nin Eskibağlar mahallesinde yiyecek bulmak için bahçelere giren ve kent merkezine inen bir ayı da yine vatandaş kamerasına yakalandı.

    Kentin içerisine kadar inen ayılar vatandaşları tedirgin ederken, görüntülerdeki ayı belirli bir süre yol üzerinde gezdikten sonra Harşit Çayı'na giderek gözden kayboldu.

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    Haberler Yaşam Dikkat ayı çıkabilir! Tüneli kullanan ayı bu sefer arkadaşıyla geri döndü
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