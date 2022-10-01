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    Özlenen buluşma! Kadavradan rahim nakli sayesinde bebek sahibi oldu

    Prof. Dr. Özlenen Özkan ve eşi Prof. Dr. Ömer Özkan, imkansızı başardı. Derya Sert’in ardından Havva Erdem’e de kadavradan rahim nakli yaptı. Genç kadın, 14 ay sonra bebeğini kucakladı. İşte annelik hayali kuranların umudunu yeşerten o yavru, adını tarih yazan Türk hekimi Özlenen Özkan’dan aldı...

    Özlenen buluşma

    Türk hekimleri, bir kez daha tıp literatürüne girdi. Mucizenin adı, Havva Erdem'di. Antalya'da yaşayan 33 yaşındaki Havva Erdem, rahmi olmadan dünyaya geldi. Doktorlar 'Çocuk sahibi olman imkansız' dedi. Şükrü Erdem'le evlenen Havva'nın yolu, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'la kesişti. Daha önce 2011'de Derya Sert'e yapılan rahim naklinin ikincisi için harekete geçildi. Geçtiğimiz yıl kadavradan alınan rahim, 8 saatlik operasyonla Havva Erdem'e nakledildi.



    BİZİM NOBELİMİZ...
    Ameliyatın ardından hızla toparlanan ve tüp bebek tedavisine başlanan Erdem'den 14 ay sonra güzel haber geldi. Genç kadın, dün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kız bebeğini dünyaya getirdi. 29 haftalıkken bin 720 gram ağırlığında doğan kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Prof. Dr. Ömer Özkan ise tarihe geçen doğumla ilgili şunları söyledi: Serüven 11 yıl önce başladı. Bizim nakil ameliyatımız sonrası dünyada birçok ameliyat yapıldı. Nobel'lik bir iş. Ancak onun başvurusunu biz yapamıyoruz. Böyle bir hakkaniyetsizlik var. Olursa güzel olur. Ancak bizim Nobel'imiz bu çocukların doğmasıdır.



    MUCİZE BEBEKLER
    Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi, 2011'de Derya Sert'e dünyada ilk kez kadavradan rahim nakli yaptı. Sert, 2020'de oğlunu kucağına aldı. Milyonlarca kadına umut olan bebeğin adı ise Ömer Özkan'dı...



        SAĞLIK DURUMU İYİ
        Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hakan Ongun, "Bebeğimiz kendi başına nefes alıyor. Anne sütü ile besleniyor. 40-50 gün hastanemizde yatacak, daha sonra taburcu olacak" dedi.

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