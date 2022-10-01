Özlenen buluşma! Kadavradan rahim nakli sayesinde bebek sahibi oldu





BİZİM NOBELİMİZ...

Ameliyatın ardından hızla toparlanan ve tüp bebek tedavisine başlanan Erdem'den 14 ay sonra güzel haber geldi. Genç kadın, dün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kız bebeğini dünyaya getirdi. 29 haftalıkken bin 720 gram ağırlığında doğan kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Prof. Dr. Ömer Özkan ise tarihe geçen doğumla ilgili şunları söyledi: Serüven 11 yıl önce başladı. Bizim nakil ameliyatımız sonrası dünyada birçok ameliyat yapıldı. Nobel'lik bir iş. Ancak onun başvurusunu biz yapamıyoruz. Böyle bir hakkaniyetsizlik var. Olursa güzel olur. Ancak bizim Nobel'imiz bu çocukların doğmasıdır.