Kardeşinin acısına 10 gün dayanabildi! Araç çarpması sonucu ölen Hülya Onaylı'nın ağabeyi Özer Tunaoğlu hayatını kaybetti





Ağabeyi Özer Tunaoğlu, kardeşinin acısına ancak 10 gün dayanabildi. Önceki gün evinde fenalaşan 47 yaşındaki Tunaoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dün, gözyaşlarıyla toprağa verildi. On gün arayla iki büyük acı yaşadıklarını belirten abla Berna Özer, belediyenin ihmaline tepki gösterdi. "Büyükşehir Belediyesinin bir ihmali ailemizden iki cana mal oldu. Ağabeyim kardeşimin kahrından öldü. Acımız çok büyük. Kardeşimin ölümünün üzerinden 10 gün geçmesine rağmen istasyonlardaki tuvalet sorunu hale çözülmedi. Kardeşimiz öldü, bari başkalarının canı yanmasın. Bir tuvalet nelere mal oldu" dedi.