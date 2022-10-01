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    Kardeşinin acısına 10 gün dayanabildi! Araç çarpması sonucu ölen Hülya Onaylı'nın ağabeyi Özer Tunaoğlu hayatını kaybetti

    Hülya Onaylı, tramvay durağında güvenlikti. Tuvalet olmadığı için yolun karşısına geçmek isterken aracın altında ezilip can verdi. Ağabeyi Özer Tunaoğlu, bu acıya sadece 10 gün dayanabildi. Beyin kanaması geçirip hayatını kaybetti...

    Aile boyu acı

    Acılı abi, kardeşinin ölümüne dayanamadı. Beyin kanaması sonucu hayata gözlerini kapadı. Yürek yakan olay İzmir'de yaşandı. Hülya Onaylı, Konak tramvayında güvenlik görevlisiydi. 20 Eylül'de tuvalet olmadığı için yolun karşısına geçmek isterken aracın altında ezilerek hayatını kaybetti.



    Ağabeyi Özer Tunaoğlu, kardeşinin acısına ancak 10 gün dayanabildi. Önceki gün evinde fenalaşan 47 yaşındaki Tunaoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dün, gözyaşlarıyla toprağa verildi. On gün arayla iki büyük acı yaşadıklarını belirten abla Berna Özer, belediyenin ihmaline tepki gösterdi. "Büyükşehir Belediyesinin bir ihmali ailemizden iki cana mal oldu. Ağabeyim kardeşimin kahrından öldü. Acımız çok büyük. Kardeşimin ölümünün üzerinden 10 gün geçmesine rağmen istasyonlardaki tuvalet sorunu hale çözülmedi. Kardeşimiz öldü, bari başkalarının canı yanmasın. Bir tuvalet nelere mal oldu" dedi.



    HALA DERS ALMADILAR
    Belediye, tramvay durağına personel için tuvalet yapılmadı. Güvenlik personeli, bez takmak zorunda kaldı. İhmal, Hülya Onaylı'nın ölümüne yol açtı. Bu bile ders olmadı! Belediye, duraklara tuvalet yapılması için hala adım atılmadı. (Ertan GÜRCANER)

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