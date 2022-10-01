Hangi sigaraya 1,5 TL zam geldi? 1 Ekim sigaraya zam geldi mi? En ucuz en pahalı sigara hangisi oldu? Parliament, Kent, Marlboro, LM...

Tütün ürünleri kullanan kişiler Ekim ayının ilk günlerinden itibaren sigaraya zam yapılıp yapılmayacağı konusundaki son gelişmeleri merak ediyor. Tiryakiler bu kapsamda zam yapılıp yapılmadığını merak ederek arama motorları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Zammın yapılıp yapılmadığını merak edenler "Sigaraya zam geldi mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, sigara zammı olacak mı? İşte1 Ekim güncel fiyat listesi...