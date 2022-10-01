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    • Yaşam
    • 01.10.2022 12:31
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    • 01.10.2022 12:31
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    Hangi sigaraya 1,5 TL zam geldi? 1 Ekim sigaraya zam geldi mi? En ucuz en pahalı sigara hangisi oldu? Parliament, Kent, Marlboro, LM...

    Sigara kullanan pek çok kişi Ekim ayının gelmesiyle birlikte sosyal medyada zam gelip gelmeyeceğine dair iddiaları konuşmaya başladı. İddiaların hemen ardından sigaraya zam gelip gelmediği konusundaki araştırmalar yoğunluk gösterdi. Özellikle bugün akşam saatlerinden itibaren "Sigaraya zam yapıldı mı?" sorusu hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    1 Ekim sigaraya zam geldi mi? Hangi sigaraya 1,5 TL zam geldi?

    Tütün ürünleri kullanan kişiler Ekim ayının ilk günlerinden itibaren sigaraya zam yapılıp yapılmayacağı konusundaki son gelişmeleri merak ediyor. Tiryakiler bu kapsamda zam yapılıp yapılmadığını merak ederek arama motorları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Zammın yapılıp yapılmadığını merak edenler "Sigaraya zam geldi mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, sigara zammı olacak mı? İşte1 Ekim güncel fiyat listesi...

    SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

    2022 yılının başından beri 8 TL zamlanan sigaraya yeni zam geleceği iddiaları gündeme geldi. Fakat konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

    EN UCUZ SİGARA FİYATI 35 TL OLACAK MI?

    Sosyal medyada yer alan iddialara göre en ucuz sigara fiyatı 35 TL olacak. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi...

    SON ZAM TEMMUZ'DA GELMİŞTİ

    Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, 2 Temmuz Cumartesi günü itibariyle JTİ grubuna uygulanan sigara zammının ardından Philip Morris BAT ve İmperial grubu sigaralara 2 TL zam yapıldığını açıklamıştı.

    EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA HANGİSİ?

    Temmuz ayındaki sigara zammının ardından Japan Tobacco International (JTI) grubunda en düşük sigara fiyatı 27,5 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 30 TL oldu.

        GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

        Muratti: 29,00 TL

        Lark: 28,00 TL

        LD: 27,5 TL

        West Grey SL (Uzun) 28,50 TL

        Monte Carlo: 27,50 TL

        Imperial Classic Red - 28,00 TL

        Chesterfield: 27,50 TL

        L&M: 27,50 TL

        Muratti BLU: 28,00 TL

        Parliament: 31,50 TL

        Marlboro Touch: 30,00 TL

        Marlboro Roll 50: 29,00 TL

        Marlboro Edge: 29,00 TL

        Marlboro: 31,00 TL

        Winston: 29 TL

        Camel Slender: 27,50

        Camel Yellow 100: 48 TL
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        Haberler Yaşam Hangi sigaraya 1,5 TL zam geldi? 1 Ekim sigaraya zam geldi mi? En ucuz en pahalı sigara hangisi oldu? Parliament, Kent, Marlboro, LM...
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