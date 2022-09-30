Seferberlikten kaçan Ruslar için, kişi başı 130 bin liraya Türkiye’ye VIP yatlarla transferler başladı

Rusya lideri Vladimir Putin, kısmı askeri seferberlik ilan edince, ülkede büyük bir panik başladı. Zenginler uçaklarla, durumu iyi olmayanlar otomobillerle Rusya'dan kaçtı. Gürcistan'dan Finlandiya'ya kadar tüm sınır kapılarında kuyruklar uzadıkça uzadı. On binlerce Rus da rotayı Türkiye'ye kırdı. Bunu fırsata dönüştürenler, "VIP yat ile transfer" ilanları yayınlanmaya başladı. Sınırlardaki "trafik sıkışıklığına" takılmak istemeyenlere Karadeniz'den Türkiye'ye transfer paketleri satıldı. İnternetten yapılan kamyanyalara, binlerce kişi katılmak için birbiriyle yarıştı. VIP yatları tercih edenler, 18-20 saatte Türkiye'ye ulaştı. Kişi başına 200- 400 bin ruble (3 bin 500- 7 bin dolar) arasında bir parayı gözden çıkardı.