Minika ekranlarının sevilen çizgi dizisi Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda vizyona girdi

MinikaGO ekranlarının en sevilen çizgi dizilerinden Hızlı Ayaklar, 2 yıl süren bir çalışmanın ardından Minika'nın yapımcılığı ve Türk Telekom'un katkılarıyla beyaz perdeye taşınıyor.

Sıradan bir hayat sürerken, girdiği Yetenek Tarama Testi ile hayatı değişen Ali'nin hikayesini izlediğimiz Hızlı Ayaklar çizgi dizisi ilk günden itibaren Minika izleyicileri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Şimdi ise yepyeni çizgileri, macera dolu hikayesi ve renkli karakterleriyle sinemaseverlerle buluşacak.

Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda vizyonda

Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda' nın ilgi çekici hikayesi şöyle;

Kendi branşında yıldız adayıyken yaşadığı sakatlık sonucu sporu bırakmak zorunda kalan Ali pistlere veda edip bir spor mağazasında çalışmaya başlar. Ancak eski hocası Akif'in mağazaya gelmesiyle Ali'nin hayatı birden değişir.

Akif Hoca, Karadeniz'de yaşayan ve Ali'nin spora geri dönmesini sağlayabilecek tek kişiden bahseder. Ali hem kendi potansiyelini keşfetmek hem de herkesi küçümseyen, dönemin yıldız sporcusu Justin Carter'a meydan okumak için İstanbul'dan Karadeniz'in yemyeşil yaylalarına heyecan verici bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk onun hayal ettiğinden çok daha çetin ve öğretici olacaktır.

İstanbul'a geri döndüğünde artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Artık Ali'nin tek amacı milli formayı giymek, Türk bayrağını göklerde dalgalandırmaktır. Minika'nın yapımcılığında, Çağrı Cem Bayraklı tarafından yönetilen film, 60 kişilik ekip tarafından hazırlandı.

HIZLI AYAKLAR SEYİRCİDEN TAM NOT ALDI

Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda'nın davetine yaklaşık 750 kişi katıldı. Ammar Gündüz'ün yapımcısı olduğu, ana karakterlerini Harun Can ve Çetin Altay'ın seslendirdiği, müziklerini Manga grubunun yaptığı film, galaya katılan tüm çocuklar ve yetişkinlerden tam not aldı.

Film boyunca Ali'nin maceralarına kahkahalarıyla eşlik eden çocuklara çıkışta hediye paketleri dağıtıldı. Galanın en etkileyici anlarından biri ise, İstiklal Marşımızın çaldığı Olimpiyat sahnesinde tüm salonun ayağa kalkarak eşlik etmesiydi.