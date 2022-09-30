5 ilde tarihi eser kaçakçılarına operasyon! 14 gözaltı

14 GÖZALTI

Çalışmada Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Kırklareli ve Balıkesir'de ellerinde tarihi eser olan şüpheliler belirlendi. Polisin şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada tarihi eser niteliğinde 560 sikke, 83 obje ile 2 tüfek, 3 tabanca, 11 metal arama dedektörü, 1 su arama ve tespit cihazı ve 1 hassas terazi ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.