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    • Yaşam
    • 30.09.2022 11:04
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    • 30.09.2022 11:05
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    5 ilde tarihi eser kaçakçılarına operasyon! 14 gözaltı

    Son dakika haberleri... Tekirdağ merkezli 5 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 560 sikke, 83 obje ile 2 tüfek, 3 tabanca ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

    5 ilde ’tarihi’ operasyon!

    Tekirdağ merkezli 5 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

    Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

    14 GÖZALTI
    Çalışmada Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Kırklareli ve Balıkesir'de ellerinde tarihi eser olan şüpheliler belirlendi. Polisin şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada tarihi eser niteliğinde 560 sikke, 83 obje ile 2 tüfek, 3 tabanca, 11 metal arama dedektörü, 1 su arama ve tespit cihazı ve 1 hassas terazi ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

    Tekirdağ'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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    Haberler Yaşam 5 ilde tarihi eser kaçakçılarına operasyon! 14 gözaltı
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