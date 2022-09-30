Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 30.09.2022 10:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.09.2022 10:08
    ABONE OL

    Hatalı sollama yaptı TIR'a kafadan girdi! 2 ağır yaralı

    İstanbul Sarıyer'de hatalı sollama yaptığı iddia edilen bir minibüs, TIR'la çarpıştı. Feci kazada araçta bulunan 2 kişi sıkıştı. Yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalırken, ağır yaralanan 2 kişi araçtan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

    Hatalı sollama yaptı TIR’a kafadan girdi

    Sarıyer'de hatalı sollama yaptığı iddia edilen kapalı kasa minibüs, TIR'a çarptı. Kazada minibüs içinde sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza nedeniyle Bahçeköy-Zekeriyaköy yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapandı. Kapanan yol nedeniyle araçlardan inen bazı öğrenciler okula yürüyerek gitti.



    Kaza, Bahçeköy-Zekeriyaköy Yolu Adnan Menderes Caddesi üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Hatalı sollama yaptığı iddia edilen kapalı kasa minibüs sürücüsü Efe Can, karşı yönden gelen demir yüklü TIR'a çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ve yanındaki arkadaşı İsa Çıtak araç içerisinde sıkıştı. TIR şoförü Rıza Özarslan ise yara almadan kurtuldu. İhbarla olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Minibüste sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İki ağır yaralı hastanelerde tedavi altına alındı.

    Hatalı sollama yaptı TIR'a kafadan girdi

    Kaza nedeniyle Bahçeköy Zekeriyaköy Yolu uzun süre trafiğe kapandı. Adnan Menderes Caddesi üzerinde çift yönlü olarak trafik yoğunluğu oluştu. Okula geç kaldıkları için araçlardan inen bazı öğrenciler, velileri tarafından okula yürüyerek götürüldü. Kaza yapan minibüsün kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    20 ilde Müsilaj-2 Operasyonu!
    Haberler Yaşam Hatalı sollama yaptı TIR'a kafadan girdi! 2 ağır yaralı
        SON DAKİKA