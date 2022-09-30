Pendik'te olaylı gece! Sevgilisini rehin aldı

HASTANEN OTOPARKINA ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Hastane çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gece bekçileri ile polis ekipleri ekipleri sevk edildi. Şahıs, 1 saatin sonunda polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri otoparka gelerek inceleme başlattı. Sevgilisini yaklaşık 1 saat rehin alan Mustafa Ç.'nin o anları kameraya yansıdı.