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    • Yaşam
    • 30.09.2022 09:32
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    • 30.09.2022 09:33
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    Pendik'te olaylı gece! Sevgilisini rehin aldı

    Pendik’te dün gece olaylı geçti! Özel bir hastanenin otoparkında sinir krizi geçiren genç sevgilisini rehin aldı. Şahıs daha sonra polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

    Olaylı gece! Sevgilisini rehin aldı

    Pendik'te bulunan özel bir hastanenin otoparkında sinir krizi geçiren genç sevgilisini rehin aldı.

    Olay dün gece saat 00.30 sıralarında Pendik Kurtköy Mahallesi, Kahraman Sokak'ta bulunun Ersoy hastanenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Ç., iki hafta önce çalıştığı fabrikadan işten atıldı

    Nişanlanma aşamasında olan eli silahlı şahıs hastanede bilgi işlemde çalışan Dilek A. ile görüşmek istedi. Görüşme teklifine olumsuz yanıt alan genç sinirlenip yanında getirdiği tabancayla hastaneyi basıp Dilek A. ile hastane otoparkına indi.

    SİLAHI SEVGİLİSİNİN BAŞINA DAYADI
    Bir süre tartıştıktan sonra şahıs, açık alanda bulunan hastane otoparkında havaya iki el ateş açtı.

    Daha sonra tabancayı sevgilisinin başına dayayan Mustafa Ç., etrafa korku dolu anlar yaşattı.

        HASTANEN OTOPARKINA ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ
        Hastane çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gece bekçileri ile polis ekipleri ekipleri sevk edildi. Şahıs, 1 saatin sonunda polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

        Olay yeri inceleme ekipleri otoparka gelerek inceleme başlattı. Sevgilisini yaklaşık 1 saat rehin alan Mustafa Ç.'nin o anları kameraya yansıdı.
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        Haberler Yaşam Pendik'te olaylı gece! Sevgilisini rehin aldı
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