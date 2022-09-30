Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 30.09.2022 10:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.09.2022 10:21
    ABONE OL

    Denizcilik firmasına vurgun! Mail adreslerini ele geçirip 350 bin lirayı cebe indirmişler

    Bir “Denizcilik” firmasının mail adreslerini ele geçiren ve kendi banka hesaplarına 350 bin liralık transfer yapan Hacker Çetesi, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından çökertildi.

    350 bin liralık vurgun! Mail adreslerinize dikkat!

    İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; dokuz kişilik bir Hacker Çetesi'ni operasyonla çökertti. Hacker Çetesi'nin bazı üyeleri; "Denizcilik" sektöründe faaliyet yürütülen uluslararası bir firmanın kurumsal mail adreslerinin ele geçirdi.

    Firmanın banka hesap bilgilerine ulaşan çete üyeleri kendi banka hesaplarına 350 bin lira aktardı. Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul, Gaziantep ve Ordu İlleri'nde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 9 çete üyesi de yakalanarak gözaltına alındı.

    Yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru dijital malzeme ele geçirildi. "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen çete üyelerinden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    20 ilde Müsilaj-2 Operasyonu!
    Haberler Yaşam Denizcilik firmasına vurgun! Mail adreslerini ele geçirip 350 bin lirayı cebe indirmişler
        SON DAKİKA