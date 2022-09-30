Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 30.09.2022 21:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.09.2022 21:24
    ABONE OL

    Otomobil şarampole devrildi: Aynı aileden 1 ölü, 6 yaralı

    Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada ağır yaralanan Ramazan Torun (13), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Baba Hacı Hüseyin Torun'un (38) ise hayati tehlikesi devam ederken, anne Döndü Torun (33) ile 4 çocuğunun tedavisisinin devam ettiği öğrenildi.

    Osmaniye’de feci kaza: 13 yaşındaki çocuk öldü

    Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

    UÇURUMA YUVARLANDI
    Saat 18.00 sıralarında Düziçi ilçesi Yeşildere köyü Ağalar mevkiinde, Hacı Hüseyin Torun idaresindeki 80 FH 202 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

    YARALI ÇOCUK KURTARILAMADI
    Kazada aynı aileden Hacı Hüseyin Torun (38), Erhan Torun (11), Gülay Torun (8), Duygu Torun (5), Can Torun (1), Ramazan Torun (13) ve Zeynep Torun (36) yaralandı.

    Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Ramazan Torun doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
        İsrail’den flaş Rusya kararı
        Haberler Yaşam Otomobil şarampole devrildi: Aynı aileden 1 ölü, 6 yaralı
            SON DAKİKA