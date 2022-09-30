Otomobil şarampole devrildi: Aynı aileden 1 ölü, 6 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
UÇURUMA YUVARLANDI
Saat 18.00 sıralarında Düziçi ilçesi Yeşildere köyü Ağalar mevkiinde, Hacı Hüseyin Torun idaresindeki 80 FH 202 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
YARALI ÇOCUK KURTARILAMADI
Kazada aynı aileden Hacı Hüseyin Torun (38), Erhan Torun (11), Gülay Torun (8), Duygu Torun (5), Can Torun (1), Ramazan Torun (13) ve Zeynep Torun (36) yaralandı.
Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Ramazan Torun doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.