Bilal Erdoğan'dan 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda flaş açıklamalar: 100'e yakın ülke 11 dal!

Bilal Erdoğan, Kovid-19 salgınının araya girmesiyle birkaç yıldır etnospor organizasyonlarının aksadığını belirtti.

İki senelik kayıp olmasa belki daha farklı noktalara gelinebileceğini vurgulayan Erdoğan, buna rağmen Dünya Etnospor Konfederasyonunun kurulduğu 2015'ten bu yana her sene halkın artan ilgisiyle karşılaştıklarını bildirdi.

Geleneksel sporların yaşatıldığı federasyonların son yıllarda büyüdüğünü ifade eden Erdoğan, "Geleneksel Okçuluk Federasyonu, son 3 yıldır Türkiye'nin en hızlı büyüyen federasyonu. 10 binin üzerinde lisanslı sporcusu, 600'ün üzerinde spor kulübünün katılımı söz konusu. Bunun devamını inşallah ciritte göreceğiz, inşallah güreşlerimizde göreceğiz. Atlı okçuluk gibi seyir zevki çok yüksek olan, çok zor olan ama bizim kendi sporumuz olan branşlarda hızlı bir gelişmeyi izleyeceğiz. Bu branşların birçoğu yaş da tanımıyor. Mesela aşık, geleneksel oyunumuz, her yaşta yapılabilecek bir oyunumuz." değerlendirmesinde bulundu.