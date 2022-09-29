Bilal Erdoğan'dan 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda flaş açıklamalar: 100'e yakın ülke 11 dal!

Bursa'nın İznik ilçesinde 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın düzenlendiği etkinlik alanına gelen Bilal Erdoğan, Türkiye'nin bu tür uluslararası organizasyonlarda başarılı bir ülke olduğunu söyledi.
11 DAL 100 ÜLKE: "BAŞKA BİR YERDE GÖREMEZSİNİZ" | VİDEO İZLE
Organizasyonun ilk 3'ünün Kırgızistan'da gerçekleştirildiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Kırgız dostlarımız çok büyük gayretle başarılı işler yaptılar Issık Göl'ün kenarında. Şimdi bizim İznik Gölü'nün kenarında olmamızın da bununla ilişkisi var. Bir yandan Issık Göl'e benzeyen büyük göl olması, ecdadımızın, atalarımızın bu tür büyük göllere bereketinden dolayı ululuk atfetmesi; bunları düşündüğümüz zaman İznik seçildi. Bir yandan İznik'in güzelliği her türlü etkinlik için muhteşem. Gerçekten görülmesi, tanınması gereken bir yer. Tarihi zenginliği ortada. Hem Bizans'a hem Selçuklu'ya hem Osmanlı'ya başkentlik yapmış, çini sanatının en güzel örneklerinin verildiği yer. Eşrefoğlu Rumi gibi Davud-i Kayseri gibi inanç büyüklerimizin metfun olduğu şehrimiz."
Şehrin fatihi Orhan Gazi'nin ordusunda Kırgız savaşçıların da bulunduğunu dile getiren Erdoğan, bu nedenle ilçede Kırgızlar Türbesi'nin olduğunu bildirdi.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve birçok yabancı devlet adamının katılımıyla Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışını yapacaklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Dünyanın kültürlerinin yaşaması ve yaşatılması için buradayız. 100'e yakın ülkeden gelen sporcular geleneksel sporlarda yarışacaklar 11 dalda. Müsabakalar yaparak en iyinin kim olduğunu bulmaya çalışacağız. Yaklaşık 30 branşta da sporcular gelip ülkelerinin dışında belki ilk defa kendi geleneksel sporlarını tanıtacaklar. Dünyanın bu kadar kültürel zenginliğini 4 gün içinde bir yerde görmek gerçekten mümkün değil. Bu anlamda Dünya Göçebe Oyunları alanında tek diyebiliriz. Dünyanın en büyük geleneksel spor etkinliği ve biz vatandaşlarımızı çok kolayca ulaşabilecekleri İznik'e bekliyoruz. Bugün çok büyük bir kalabalık var, gözlerde mutluluk var onun için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Geleneksel sporların geliştirilmesinin dünyanın kültürel zenginliğine olan katkısının çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz."