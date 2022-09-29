'Kızına yakıştıramadığı' damadını bıçaklayarak öldürdü

Küçükcekmece'de yaşayan Turhan Ketenci, kızına yakıştıramadığını söylediği damadı Volkan Çubukcu'yu bıçakladı. Kayınpeder ifadesinde, "Anneme küfretti, elini beline götürünce silah çıkaracak sandım, kendimi korudum" savunması yaptı. Kayınpederin, olayın yaşandığı binaya gelişine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Volkan Çubukçu'nun acılı ailesi ise yaşananları anlattı.
TORUNUNU GÖRMEYE GİTMİŞTİ
Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde 21 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinde Turhan Ketenci, damadı Volkan Çubukcu'yu kalbinden bıçaklayarak öldürdü. İddiaya göre, Ketenci torunu doğduktan bir hafta sonra kızını görmeye gitti.
DAMADINI BIÇAKLADI
Kapıyı damadı açınca aralarında tartışma yaşandı. Ketenci, sık sık kızına yakıştıramadığını dile getirdiği damadı Volkan Çubukçu'ya bıçakla saldırdı. Damadını kalbinden bıçaklayan Ketenci, rahat tavırlarla olay yerinden ayrıldı.
YARALI DAMAT KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çubukçu sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Turhan Ketenci, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Damat Volkan Çubukcu'nun cenazesi 23 Eylül Cuma günü Bartın Ulus'ta defnedildi.