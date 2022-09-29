'Kızına yakıştıramadığı' damadını bıçaklayarak öldürdü

'CANLI SİNEK BİLE BIRAKMAM'

En başından beri sadece babam karşı çıkıyordu. Evlendikten sonra aramız bozulunca babamla tekrar barışmak için araya aile dostlarımızı soktuk. Barıştıktan sonra babamın isteğiyle ikinci düğünümüzü yaptık ve her şey normale döndü. Daha sonra eşimin sigarasından sakalından her şeyinden rahatsız olmaya başladı. Daha sonra ben de oradayken kayınbabamın evine geldi ve 'canlı sinek bile bırakmam' diye tehdit etti. Yetkililerden bu konu hakkında yardım istiyorum. Ona yardım edenlerin kim olduğunun bulunmasını istiyorum. Onların da ceza almasını istiyorum.

BEBEĞİN DOĞUMUNA GELDİ HASTANEYE

Gözyaşlarına hakim olamayan Volkan Çubukcu'nun annesi Satiye Çubukcu, "Çok güzeldi, aralarında hiçbir sıkıntı yoktu. Bebeğin doğumuna geldi hastaneye, hiçbir sıkıntı yoktu. Hiç olmadık şeylerden çocuğuma gıcık olmuş. Gelinimle de aralarında hiçbir sıkıntı yoktu. Annesi olsun babası olsun ailecek çocuğumun mutluluğunu kıskandılar. O gece hedefinde belki de ben vardım. Ben bu vicdan azabıyla yaşayamıyorum, adalete güveniyorum. Bu adamın sonuna kadar cezalandırılmasını istiyorum. O gece yanında bulunup yardım eden insanların bir an önce bulunmasını istiyorum. Benim bir oğlum daha var, ben onu da kaybetmek istemiyorum. Ben bir anneyim ciğerim yanıyor. Adaletin onun peşini bırakmayacağına inanıyorum" diye konuştu.