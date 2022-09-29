İstanbul'da 6 ilçede 24 saat su kesintisi

Avcılar'da yer alan birçok mahallede saat sabah 10'dan itibaren başlayan su kesintisi tam 24 saat sürecek. Büyükçekmece'de bulunan 3 mahalleye de 10 saat su verilemeyecek. İşte 29 Eylül İSKİ su kesintisi listesi.

AVCILAR'DA 24 SAATLİK SU KESİNTİSİ

Avcılar'daki 10 mahalleden 8'ine 24 saat su verilmeyeceğini açıkladı. Kesintinin Haramidere'deki su baskınlarının önüne geçmek amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında isale hatlarının deplase edilmesinden kaynaklandığı belirtildi.