29 Eylül 2022 elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ-BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama! Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir, Beykoz...

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki ilçelerde yaşanan arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Bu noktada vatandaşlar elektriklerin hangi ilçelerde kesileceğini ve ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Peki 29 Eylül 2022 elektrikler ne zaman gelecek? İşte AYEDAŞ-BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı! Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir, Beykoz...
29 EYLÜL 2022 İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
Elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve saatler şu şekilde;
ZEYTİNBURNU
ZEYTİNBURNU: GÖKALP mah 46. sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 – 29/09/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ZEYTİNBURNU: TELSİZ mah BALIKLI YOL, ERGUVAN, FESLEĞEN, LALE sk bölgelerinde 29/09/2022 15:00:00 – 29/09/2022 21:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE
BÜYÜKÇEKMECE: ATATÜRK mah ALBATROS, ATATÜRK, BAHARDALI, GELİNCİK, HAMİYET YÜCESES, KORDONBOYU, SERİNPINAR sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 – 29/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ
ŞİŞLİ:-MERKEZ mah BİRAHANE, FERİKÖY FIRIN, GÜVENÇ, İYİNİYET sk bölgelerinde 29/09/2022 00:00:00 – 29/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ: BOZKURT mah DOLAPDERE, ŞAHİN sk / ERGENEKON mah DOLAPDERE, KÜÇÜK BAYIR, ÇİMEN sk / ESKİŞEHİR mah DERİCİLER, DOLAPDERE, IRMAK, ŞAHİN sk / HARBİYE mah VALİ KONAĞI sk / İNÖNÜ mah DOLAPDERE, KÜÇÜK BAYIR, SATIRCI, ÇİMEN sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 – 29/09/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
KÜÇÜKÇEKMECE: HALKALI MERKEZ mah 1.FULYA, 1.FİDAN, ABAY, FATİH, FIRAT, FUNDA, ŞEKER sk bölgelerinde 29/09/2022 00:01:00 – 29/09/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
SİLİVRİ: ORTAKÖY mah CENGİZHAN, HALAT, KABİL, MODERN, TAŞKÖPRÜ, TOKSÖZ, TORNACI, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 – 29/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ: YENİ mah 7053., ABDÜLHALİK RENDA sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 – 29/09/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ: GAZİTEPE mah AKYURT, ANI, ARNAVUTLAR, ATAMAN TAŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, AYDINLIKYOLU ÇIKMAZI, BAHÇELER, BALCIOĞLU, BATAN, BAYRAKLI, EROĞLU ÇIKMAZI, FABRİKALAR, GAZETE ÇIKMAZI, GAZZE, GÖKÇİN, GÜMÜŞLER, GÜNEŞTEPE ÇIKMAZI, GÜNGÖR ÇIKMAZI, HAVUZ, ISSIZ ÇIKMAZI, KANTAR YOLU, KARAGÖZ, KAVAKLIK, KAĞNI, MEHTERAN, MUSTAFA YAŞAR ÇIKMAZI, MUTLULUK ÇIKMAZI, NURLU, PAŞABAHÇE, TAŞKINLAR ÇIKMAZI, TÜTER, URARTU, VELİBEY, ÇAYIRLAR MEVKİİ, İKLİM ÇIKMAZI, ŞAHİN ÖZER sk bölgelerinde 29/09/2022 11:00:00 – 29/09/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ: ÇAYIRDERE mah ÇAMYOLU sk bölgelerinde 29/09/2022 12:00:00 – 29/09/2022 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ: ORTAKÖY mah ABBASAĞA, ADALARÖNÜ, AFYON, ALİBEY, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, CELAL BAYAR, DOĞU, DUTBAHÇESİ, GARANTİ, HIDIRELLEZ, KURABİYE, KURUÇAY, KİLİT, MADENÖZÜ, POSTANE, YAMAÇ ÇIKMAZI, ÇAKMAR, İNCESU, İSKENDER sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 – 29/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ: ÇAYIRDERE mah BAŞÖĞRETMEN, ÇAMYOLU sk bölgelerinde 29/09/2022 14:30:00 – 29/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ: BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ATİK, BOŞ, BÜYÜKÇAVUŞLU, BİRLİK, COŞKU, CİNGÖZ, DENİZYILDIZI, ESARET, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, HASFIRIN, HAYIRLI, HAYRABOLU, KATİBİM, MARTIKUŞU, MISIR, NARLIKAPI, NARLITEPE, NATO, OCAK, SAKLIBAHÇE, SARIEFE, SARRAF, SELEN, SENCER, SEVDALI, TARLABAŞI, TESKERECİ, TOPTANCI, TİCARET, UĞURKAN, YAHYA KEMAL BEYATLI, YÜZÜNCÜYIL, ÇAVUŞ, İLKE, İSTANBUL, İŞLETME sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 – 29/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.