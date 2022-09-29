29 Eylül 2022 elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ-BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama! Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir, Beykoz...

ESENYURT

ESENYURT: MERKEZ-SULTANİYE mah 614., 615., 616., 635., 641., 642., 643., BALIK YOLU sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 – 29/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA: MURATPAŞA mah ADNAN KAHVECİ, AKIN, KAMİL, KISMET, ONARIR, SİNEMA, TUNA, İLHAN, ŞEREF sk / İSMET PAŞA mah BABİL, FULYA, GÜL, KENAR, OĞUZ, TOPHANE, TUNA, UÇAK, ŞEHİT İSMAİL BARUT sk bölgelerinde 29/09/2022 19:00:00 – 29/09/2022 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

BÜYÜKÇEKMECE: DİZDARİYE mah ALGAN, AYDIN, AYSUN, BOSTAN, CUMHURİYET 5, DEĞİRMEN, DEĞİRMEN 2, ENVERPAŞA, ERKAN, FIRIN, GÖLBOYU, HAMAM, KAMELYA 4, KEMAL ŞENGÖR, MİMAR SİNAN, NENEHATUN, PARLAK, PAZAR, PERVİN, REHA, TEYYARECİ FETHİBEY, VATAN 4, YAHYA KAPTAN, YENİMAHALLE, YÖRÜK ALİ EFE, ÇEŞME 2, ÇİFTLİK, ŞAHENDE, ŞAHİNBEY sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 – 29/09/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE: CELALİYE mah ACARLAR, AVCILAR, BALSU, BAĞLARBAŞI, DEMİRBAŞ, FATİH SULTAN MEHMET, GÖKTUĞ, GÜRCAN ŞAHİN, HASRET 1, KARADENİZ, KAVAKLI, MALTEPE, PIRLANTA, SERDAR, STADYUM, YÜKSEL, ŞELALE 2 sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 – 29/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

BEYOĞLU: PİRİPAŞA mah AHBAP, ASLAN, ECDAT, ERGANUH, GÖKTUĞ, KETEN, MANOLYA, TÜRKELİ, UMUT, YAPRAKLI ÇIKMAZI, İÇ BOSTAN, ŞABAN DERESİ, ŞİRİN BAHÇE sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 – 29/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

BAHÇELİEVLER: ZAFER mah COŞARSU, KAPTAN sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 – 29/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER: YENİBOSNA MERKEZ mah BALKAN, KURULUŞ, TAŞOVA, YILDIZTEPE, ŞAİR sk bölgelerinde 29/09/2022 12:00:00 – 29/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER: KOCASİNAN MERKEZ mah sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 – 29/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

BAŞAKŞEHİR: BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 10., 11., 12., ANADOLU, HAYAL, KARADUT, KARDELEN, MANOLYA, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NAMIK KEMAL, RUMELİ, TEVFİK FİKRET, ZAMBAK, ŞEBBOY sk bölgelerinde 29/09/2022 09:00:00 – 29/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

GAZİOSMANPAŞA: -BAĞLARBAŞI mah CANAN, GÜLLÜ, MENEKŞE sk / SARIGÖL mah ADA, ADA ARALIĞI, AY, BEKÇİ, BİLGİN, CENGAVER, DEREYOLU, GÜLLÜ, GÜNEYSU, GÜZEL, HAMAM, KAMBER, KAMER, KEMER, NAZENİN, NAZLI, PİYALE, TULUMBA, VATAN, ÇETİNKAYA, İNCİ, ŞAHİKA sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2399. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 13. sk bölgelerinde 29/09/2022 09:30:00 – 29/09/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.