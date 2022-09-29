İstek parça krizi düğünü karıştırdı! Taraflar birbirine girdi! Yer: Bayrampaşa

Bayrampaşa'da, düğünde istek şarkı yüzünden çıkan tartışma sonucu kız tarafı ile erkek tarafı kavga etti.
Bayrampaşa'da istek parça krizi düğünü karıştırdı! Taraflar birbirine girdi | Video
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kavga karakolda bitti.
Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde dün gece Furkan Ş. ile Buse Ş. çiftinin düğününde halayda çalınacak şarkı yüzünden gelin tarafı ile erkek tarafı arasında gerginlik oldu. Oyun pistinde başlayan gerginlik sonucu kız tarafı ile erkek tarafı tekme tokat kavga etti.
Salonda başlayan düğün, tarafların kavgaya tutuşmasıyla polis merkezinde son buldu. Polis merkezine giden tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.