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    • Yaşam
    • 29.09.2022 10:23
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    • 29.09.2022 10:23
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    İstek parça krizi düğünü karıştırdı! Taraflar birbirine girdi! Yer: Bayrampaşa

    İstanbul Bayrampaşa'da yapılan bir düğünde taraflar arasında istek şarkı yüzünden tartışma çıktı. Kız tarafı ile erkek tarafının birbirine girdiği anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, düğün karakolda bitti.

    İstek parça krizi düğünü karıştırdı! Yer: Bayrampaşa

    Bayrampaşa'da, düğünde istek şarkı yüzünden çıkan tartışma sonucu kız tarafı ile erkek tarafı kavga etti.

    Bayrampaşa'da istek parça krizi düğünü karıştırdı! Taraflar birbirine girdi | Video

    Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kavga karakolda bitti.



    Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde dün gece Furkan Ş. ile Buse Ş. çiftinin düğününde halayda çalınacak şarkı yüzünden gelin tarafı ile erkek tarafı arasında gerginlik oldu. Oyun pistinde başlayan gerginlik sonucu kız tarafı ile erkek tarafı tekme tokat kavga etti.

    Salonda başlayan düğün, tarafların kavgaya tutuşmasıyla polis merkezinde son buldu. Polis merkezine giden tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.



        İSTEK PARÇA YÜZÜNDEN BAŞLAYAN KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ CEP TELEFONUNA YANSIDI
        Düğünde yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, gelin ve damadın halay çektiği sırada yaşanan gerginlik kameraya yansıyor. Bir başka görüntüde ise tarafların kavgaları görülüyor.

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        Haberler Yaşam İstek parça krizi düğünü karıştırdı! Taraflar birbirine girdi! Yer: Bayrampaşa
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