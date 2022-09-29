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    • Yaşam
    • 29.09.2022 17:17
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    • 29.09.2022 17:19
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    Bolu'yu karıştıran çanta! İçinden bakın ne çıktı

    Bolu'da şüpheli çanta krizi yaşandı. Cumhuriyet Caddesi'ndeki kaldırımda çöp kutusunun yanına bırakılan şüpheli çanta bomba imha uzmanı tarafından patlatıldı. Çantadan kağıt çıktı...

    Bir şehri karıştıran çanta!

    Bolu'da, Cumhuriyet Caddesi'ndeki kaldırımda çöp kutusunun yanına bırakılan şüpheli çanta bomba imha uzmanı tarafından patlatıldı.

    Olay, saat 16.00 sıralarında, kentin işlek caddelerinden Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi.

    Caddede iş yerlerinin bulunduğu kaldırımdaki çöp kutusunun yanındaki paketten şüphelenen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

    Polis, caddede araç ve yaya trafiğini kapatıp güvenlik şeridi çekti.

    Olay yerine, İl Emniyet Müdürlüğü'nden bomba imha uzmanı sevk edildi. Özel kıyafetli bomba imha uzmanı, yerleştirdiği fünyeyle paketi patlattı.
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        Haberler Yaşam Bolu'yu karıştıran çanta! İçinden bakın ne çıktı
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