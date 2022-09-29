25 yıl önce 630 gram doğdu, doktor oldu! Dünyaya geldiği hastanede parmak bebeklere yardım ediyor

Van'da yaşayan Şahabettin-Songül Bucağa çiftinin çocukları Ferhat, 1998'de hayata gözlerini açtı. Tam 630 gramdı! Doktorlar yaşamaz dese de o, 2.5 ay boyunca savaştı. Hayata sımsıkı sarıldı. Seneler geçti, ilköğretim ve lise eğitimlerini tamamladı. Hayalini kurduğu Tıp Fakültesi'ni kazandı. Okulu dereceyle bitirdikten sonra da hayata tutunduğu yenidoğan yoğun bakım ünitesinde göreve başladı. Kendisi gibi prematüre doğan bebekleri yaşatmak için canını dişine taktı. Duygularını şöyle anlattı: Aileler bana sürekli 'Bebeğimiz çok küçük. İyileşecek mi?' diye soruyor. Ben de kendi hikayemi anlatıyorum. Bunu duyunca çok mutlu oluyorlar.
100 AKI
Diyarbakır'da lise öğrencisi Efe Sakarya ve Adanur Nas, destan yazdı! Nas, işitme engelliler için diyalogların seslendirildiği 3 dilde web sitesi ve uygulama hazırladı. Efe Sakarya ise hidrojen sülfitin neden olduğu zehirlilik düzeyini ölçen bir çalışmaya imza attı. Oxford Üniversitesi tarafından dünyada gelecek vadeden 100 öğrenci arasında yer aldı. Duygularını şöyle anlattı: Diyarbakır'ı ve ülkemizi temsil ettiğimiz için gururluyuz.
ARADIĞINIZ KÖYE ULAŞILAMIYOR
Van'ın Gevaş İlçesi'ne bağlı Dövecik Köyü, kapsama alanı dışında kaldı! Şebeke sorunundan usanan vatandaşlar, köyün girişine "Adem'den beri bu köyde şebeke yok!" tabelası astı! Hikmet Atik, "Oğlum askere gitti. Ancak teslim oldu mu olmadı mı haber alamadık" diye dert yandı. Köylülerden Sefer Hakan ise şu açıklamayı yaptı: