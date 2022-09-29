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    25 yıl önce 630 gram doğdu, doktor oldu! Dünyaya geldiği hastanede parmak bebeklere yardım ediyor

    Dr. Ferhat Bucağa, 25 yıl önce 630 gram ağırlığında doğdu. 2.5 aylık yaşam savaşının ardından hayata tutundu. Doktor oldu. Dünyaya geldiği hastanede göreve başlayıp parmak bebeklerin yardımına koştu. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 29 Eylül TAKVİM Gazetesi Yaşam haberleri...

    Gram gram mucize

    Van'da yaşayan Şahabettin-Songül Bucağa çiftinin çocukları Ferhat, 1998'de hayata gözlerini açtı. Tam 630 gramdı! Doktorlar yaşamaz dese de o, 2.5 ay boyunca savaştı. Hayata sımsıkı sarıldı. Seneler geçti, ilköğretim ve lise eğitimlerini tamamladı. Hayalini kurduğu Tıp Fakültesi'ni kazandı. Okulu dereceyle bitirdikten sonra da hayata tutunduğu yenidoğan yoğun bakım ünitesinde göreve başladı. Kendisi gibi prematüre doğan bebekleri yaşatmak için canını dişine taktı. Duygularını şöyle anlattı: Aileler bana sürekli 'Bebeğimiz çok küçük. İyileşecek mi?' diye soruyor. Ben de kendi hikayemi anlatıyorum. Bunu duyunca çok mutlu oluyorlar.



    100 AKI
    Diyarbakır'da lise öğrencisi Efe Sakarya ve Adanur Nas, destan yazdı! Nas, işitme engelliler için diyalogların seslendirildiği 3 dilde web sitesi ve uygulama hazırladı. Efe Sakarya ise hidrojen sülfitin neden olduğu zehirlilik düzeyini ölçen bir çalışmaya imza attı. Oxford Üniversitesi tarafından dünyada gelecek vadeden 100 öğrenci arasında yer aldı. Duygularını şöyle anlattı: Diyarbakır'ı ve ülkemizi temsil ettiğimiz için gururluyuz.



    ARADIĞINIZ KÖYE ULAŞILAMIYOR
    Van'ın Gevaş İlçesi'ne bağlı Dövecik Köyü, kapsama alanı dışında kaldı! Şebeke sorunundan usanan vatandaşlar, köyün girişine "Adem'den beri bu köyde şebeke yok!" tabelası astı! Hikmet Atik, "Oğlum askere gitti. Ancak teslim oldu mu olmadı mı haber alamadık" diye dert yandı. Köylülerden Sefer Hakan ise şu açıklamayı yaptı:



        Köyde telefonun çektiği tepeye 'Fikirtepe' adını verdik. Çarşıya gittiğimizde telefon temsilcileri bizleri arıyor. 'Şu kadar dakikaya, şu kadar internete şu meblağı öde veya faturaya geç' gibi. Onlara 'Köyde şebeke yok, 20 TL'lik bile fazla' diyorum. Şaşırıyorlar!



        CİNAYET GİBİ KAZA!
        Antalya'da otomobilden inen 2 kişi, yol ortasında Çağrı Aktaş'ı (30) tekme tokat dövdü. 15 saniye sonra ise seyir halinde olan ticari taksi, yaralı genci fark etmeyerek üzerinden geçti. Çağrı Aktaş, can verdi. Aktaş'ın, babasının da 1 hafta önce yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kaçan iki kişi, gözaltına alındı.



        KATİLE REKOR CEZA!
        Antalya'da 4.5 aydır kayıp olarak aranan Acil Tıp Teknisyeni Mervenur Polat (20), 2 yıl önce Cüneyt Akyol tarafından iple boğularak öldürüldü. Ardından ise folyoya sarıldı. Akyol, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. Anne Güler Polat, "İçimin ateş sönmedi ama biraz hafifledi" dedi.

            ZİNCİRLEME KABUS: 3 ÖLÜ
            Diyarbakır'da ters yöne giren hafif ticari araç, karşı yönden gelen ve sürücü ile plakaları tespit edilemeyen 2 otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Hasan Kemaş (16), Koçali İpek (17), Hasan Topdemir (18) hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.



            PATLATIYO'RUS'
            Baltık Denizi'nden geçen Rus doğalgaz Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarındaki sızıntıların yakınında iki büyük patlama meydana geldi. İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO), sızıntılarla ilgili bir soruşturma başlattı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, "Rusya'dan Avrupa'ya giden bir boru hattında üç sızıntı tespit edilmesinde sabotaj ihtimalini "göz ardı edemeyeceğini" anlattı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da boru hatlarındaki hasarların sabotaj nedeniyle yaşanmış olabileceğini açıkladı. "Hiçbir ihtimali göz ardı edemeyiz. Bu, acil araştırma gerektiren benzeri görülmemiş bir durum. Gelişmelerden ötürü son derece endişeliyiz" ifadesini kullandı.



            UKRAYNA'DA İKİNCİ KIRIM VAKASI
            Rusya'nın kontrolündeki Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson'da Rusya'ya katılmak için 23 Eylül'de başlatılan referandumda oy verme süreci tamamlandı. 2014'te Kırım'da olduğu gibi Luhansk ve Herson da Rusya'ya katılım için başvurusunu yaptı. Kremlin'den "Evinize, Rusya'ya hoş geldiniz" açıklaması yapıldı.



            145 MİLYON DEVRETTİ
            6+Joker bilen çıkmayınca 145 milyon 601 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 188 bin 523'er lira, 4 bilenler 2 bin 346'şar lira, 3 bilenler 149'ar 2 bilenler ise 14'er lira alacak.



                701 BİN LİRA DEVRETTİ
                5+1 Bilen çıkmayınca 701 bin lira devretti. 5 bilenler 8 bin 570'er, 4+1 bilenler 348'er, 4 bilenler 43'er, 3+1 bilenler 19'ar, 3 ve 2+1 bilenler 7'şer, 1+1 bilenler 3'er ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.



                'DOG'RU TALEP
                İstanbul'da Anzelika Srabiants, Burak Ercan'ın balkonundan düşüp can verdi. Genç adam, 'köpeğiyle korkuttuğu' gerekçesiyle hapse gönderildi. Tanık olarak dinlenen kapıcı, "Burak Bey'in yanındaki köpek farklıydı" deyince hakim karar verdi: Bilirkişi aynı köpek olup olmadığını araştırsın.



                AH BEBEK
                Gaziantep'te 13 aylık Kaan Taş, pusetiyle dışarı çıkarıldı. Bu sırada kafasına yorgun mermi saplandı. Ne yazık ki kurtarılamadı. Polis, magandaların peşinde.

                KRİPTO FARUK'A İADE
                Türkiye, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için düğmeye bastı. İadesi için Arnavutluk'a resmi başvuru yaptı.

                ARABESK PATLAMASI
                Spotify, Türkiye'de son 3 yılda dinlenen müzik türlerini araştırdı. Arabeskin tam 4 kat arttığı ortaya çıktı.

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                Haberler Yaşam 25 yıl önce 630 gram doğdu, doktor oldu! Dünyaya geldiği hastanede parmak bebeklere yardım ediyor
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