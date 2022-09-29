25 yıl önce 630 gram doğdu, doktor oldu! Dünyaya geldiği hastanede parmak bebeklere yardım ediyor

Van'da yaşayan Şahabettin-Songül Bucağa çiftinin çocukları Ferhat, 1998'de hayata gözlerini açtı. Tam 630 gramdı! Doktorlar yaşamaz dese de o, 2.5 ay boyunca savaştı. Hayata sımsıkı sarıldı. Seneler geçti, ilköğretim ve lise eğitimlerini tamamladı. Hayalini kurduğu Tıp Fakültesi'ni kazandı. Okulu dereceyle bitirdikten sonra da hayata tutunduğu yenidoğan yoğun bakım ünitesinde göreve başladı. Kendisi gibi prematüre doğan bebekleri yaşatmak için canını dişine taktı. Duygularını şöyle anlattı: Aileler bana sürekli 'Bebeğimiz çok küçük. İyileşecek mi?' diye soruyor. Ben de kendi hikayemi anlatıyorum. Bunu duyunca çok mutlu oluyorlar.