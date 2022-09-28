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    • Yaşam
    • 28.09.2022 11:11
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    • 28.09.2022 11:21
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    SON DAKİKA: 29 Eylül'de 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek: Yayalara Öncelik Duruşu Hayata Saygı Duruşu

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla 29 Eylül Perşembe günü, ülke genelinde eş zamanlı “Yayalara Öncelik Duruşu, HAYATA SAYGI DURUŞU” sloganıyla kampanya gerçekleştirilecek.

    29 Eylül’de 81 ilde gerçekleştirilecek

    İçişleri Bakanlığı trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030 yılına kadar yüzde 50 oranından azaltılması hedefi doğrultusunda önceki yıllarda düzenlenen "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın", "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" ve "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" kampanyalarının ardından bu yıl da "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" mottosu doğrultusunda "Yayalara Öncelik Duruşu, HAYATA SAYGI DURUŞU" sloganıyla yaya önceliğine yönelik farkındalık çalışmalarına devam edecek. Bu kapsamda "29 Eylül Perşembe günü 11.00-14.00 saatleri arasında geleceğin bilinçli yaya ve sürücüleri, yaya geçitlerinde bayraklarla buluşarak trafikte yaya önceliğine dikkat çekilecek.

    YAYA GEÇİTLERİ KIRMIZIYA BOYANACAK
    Ana güzergâhlar üzerindeki ışıksız yaya geçitlerinde bulunan yaya çizgilerinden bir tanesinin kampanya etkinliği çerçevesinde sembolik olarak kırmızıya boyanması sağlanacak.

    "ÖNCE YAYA" GÖRSELLERİ KULLANILACAK
    Ülke genelindeki yaya ve okul geçitlerindeki işaretlemeler kontrol edilecek, standartlara uygun olmayanların yenilenmesi ve eksik olanların tamamlanması sağlanacak, trafik ışığı bulunmayan ancak trafik levhalarıyla belirlenmiş okul ve yaya geçitleri üzerinde "ÖNCE YAYA" görselleri uygulanacak.

    SÜRÜCÜLERDE DOĞRU DAVRANIŞ MODELLERİ GELİŞTİRİLMEK İSTENİYOR
    Trafikte yaya önceliği konusunda farkındalığı artırmak, yaya ve okul geçitlerinde sürücülerin uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak ve bu bölgelerde yayalara ilk geçiş hakkının verilerek sürücüler üzerinde doğru davranış modelinin geliştirilmesinin amaçlandığı kampanya uyarınca Millî Eğitim Bakanlığına bağlı belirlenen okullarda ve yaya/okul geçitlerinde kampanya etkinlikleri düzenlenecek.

        HAFTA BOYUNCA KAMUOYU BİLGİLENDİRİLECEK
        Etkinlikler çerçevesinde hafta boyunca sosyal medya platformları başta olmak üzere vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları alanlarda ve kurumsal iletişim sayfalarında basın/yayın organlarında, billboardlarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, kampanya içerikleri kullanılarak kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanacak.

        İLLERDE GENİŞ KAPSAMLI KATILIM SAĞLANACAK
        Kampanya kapsamında; 29 Eylül Perşembe 11.00 – 14.00 saatleri arasında 81 il genelinde eş zamanlı olarak yapılacak olan farkındalık etkinliklerine valiler, kaymakamlar, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve il milli eğitim müdürleri ile birlikte kurum yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları katılacak.

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        Haberler Yaşam SON DAKİKA: 29 Eylül'de 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek: Yayalara Öncelik Duruşu Hayata Saygı Duruşu
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