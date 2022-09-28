SON DAKİKA: 29 Eylül'de 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek: Yayalara Öncelik Duruşu Hayata Saygı Duruşu

İçişleri Bakanlığı trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030 yılına kadar yüzde 50 oranından azaltılması hedefi doğrultusunda önceki yıllarda düzenlenen "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın", "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" ve "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" kampanyalarının ardından bu yıl da "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" mottosu doğrultusunda "Yayalara Öncelik Duruşu, HAYATA SAYGI DURUŞU" sloganıyla yaya önceliğine yönelik farkındalık çalışmalarına devam edecek. Bu kapsamda "29 Eylül Perşembe günü 11.00-14.00 saatleri arasında geleceğin bilinçli yaya ve sürücüleri, yaya geçitlerinde bayraklarla buluşarak trafikte yaya önceliğine dikkat çekilecek.