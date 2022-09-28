SON DAKİKA: 29 Eylül'de 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek: Yayalara Öncelik Duruşu Hayata Saygı Duruşu

İçişleri Bakanlığı trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030 yılına kadar yüzde 50 oranından azaltılması hedefi doğrultusunda önceki yıllarda düzenlenen "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın", "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" ve "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" kampanyalarının ardından bu yıl da "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" mottosu doğrultusunda "Yayalara Öncelik Duruşu, HAYATA SAYGI DURUŞU" sloganıyla yaya önceliğine yönelik farkındalık çalışmalarına devam edecek. Bu kapsamda "29 Eylül Perşembe günü 11.00-14.00 saatleri arasında geleceğin bilinçli yaya ve sürücüleri, yaya geçitlerinde bayraklarla buluşarak trafikte yaya önceliğine dikkat çekilecek.
YAYA GEÇİTLERİ KIRMIZIYA BOYANACAK
Ana güzergâhlar üzerindeki ışıksız yaya geçitlerinde bulunan yaya çizgilerinden bir tanesinin kampanya etkinliği çerçevesinde sembolik olarak kırmızıya boyanması sağlanacak.
"ÖNCE YAYA" GÖRSELLERİ KULLANILACAK
Ülke genelindeki yaya ve okul geçitlerindeki işaretlemeler kontrol edilecek, standartlara uygun olmayanların yenilenmesi ve eksik olanların tamamlanması sağlanacak, trafik ışığı bulunmayan ancak trafik levhalarıyla belirlenmiş okul ve yaya geçitleri üzerinde "ÖNCE YAYA" görselleri uygulanacak.
SÜRÜCÜLERDE DOĞRU DAVRANIŞ MODELLERİ GELİŞTİRİLMEK İSTENİYOR
Trafikte yaya önceliği konusunda farkındalığı artırmak, yaya ve okul geçitlerinde sürücülerin uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak ve bu bölgelerde yayalara ilk geçiş hakkının verilerek sürücüler üzerinde doğru davranış modelinin geliştirilmesinin amaçlandığı kampanya uyarınca Millî Eğitim Bakanlığına bağlı belirlenen okullarda ve yaya/okul geçitlerinde kampanya etkinlikleri düzenlenecek.