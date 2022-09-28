17 yaşında üniversiteyi 'hack'ledi! SMS'le uyardı: "Merhaba sayın Marmara Üniversitesi..."

SMS'LE UYARDI

Marmara Üniversitesinin veri sistemini hackleyen kişi SMS göndererek yetkilileri uyardığı ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre 17 yaşında 'YUBA' rumuzunu kullanan kişi mesajında yetkililere seslendi.

Hacker, "Merhaba sayın Marmara Üniversitesi. Ben YUBA 17 yaşında bilgisayar korsanıyım. Fakat devletime zarar verecek hiç bir şey yapmıyorum. Sadece web sitesinde açık buldum ve hackledim. Yüksek risk içeren bir açık.Yetkili kişi lütfen benimle irtibata geçsin. Açığı söyleyim kapatın." şeklinde SMS gönderdiği ortaya çıktı.