Pique'nin ihaneti ile sarsılmıştı! Shakira ilk defa bir araya geldi

Magazin dünyası, Shakira ve Pique'den gelen ayrılık haberiyle sallandı! 12 yıldır birlikte olan ve Sasha ile Milan adında 2 çocukları bulunan çift, ihanet nedeniyle yollarını ayırdı! Dünyaca ünlü futbolcu Gerard Pique, ayrılık sonrası yeni sevgilisiyle ortaya çıktı. Shakira ise "Bu sıradan bir ayrılık değil" açıklamasını yaptı. Gündemden düşmeyen çift, ayrılığın ardından aylar sonra ilk kez çocukları için yan yana gelmek zorunda kaldı. Cumartesi günü 9 yaşındaki oğulları Milan'ın beyzbol maçını izlemeye giden ikili arasında soğuk rüzgarlar yaşandı! Sahanın iki ayrı ucunda oturan çift, göz teması bile kurmadı!