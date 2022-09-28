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    Pique'nin ihaneti ile sarsılmıştı! Shakira ilk defa bir araya geldi

    Shakira, 12 yıllık aşkı Pique’yi ihanet yüzünden terk etti! Aylar sonra çocukları için bir araya gelen ikili arasında soğuk rüzgarlar esti! Saha kenarında önce kavga eden çift, ayrılırken birbirine veda bile etmedi...

    ’Saha’kira!

    Magazin dünyası, Shakira ve Pique'den gelen ayrılık haberiyle sallandı! 12 yıldır birlikte olan ve Sasha ile Milan adında 2 çocukları bulunan çift, ihanet nedeniyle yollarını ayırdı! Dünyaca ünlü futbolcu Gerard Pique, ayrılık sonrası yeni sevgilisiyle ortaya çıktı. Shakira ise "Bu sıradan bir ayrılık değil" açıklamasını yaptı. Gündemden düşmeyen çift, ayrılığın ardından aylar sonra ilk kez çocukları için yan yana gelmek zorunda kaldı. Cumartesi günü 9 yaşındaki oğulları Milan'ın beyzbol maçını izlemeye giden ikili arasında soğuk rüzgarlar yaşandı! Sahanın iki ayrı ucunda oturan çift, göz teması bile kurmadı!



    8 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
    Shakira'ya, İspanya'dan kötü haber geldi. Mahkeme, 2012-2014 yıllarında 15 milyon euro vergi kaçırdığı gerekçesiyle yargılanmasına karar verdi. Hakkında 8 yıl hapis istendi.

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    Haberler Yaşam Pique'nin ihaneti ile sarsılmıştı! Shakira ilk defa bir araya geldi
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