İzmir'de polisten kaçarken kaza yapan alkollü sürücü yakalandı

Daha sonra sağlık ekiplerince ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayrıca, uygulama noktasında E.A.'yı durdurmaya çalışan bir polis memurunun hafif şekilde elinden yaralandığı öğrenildi.