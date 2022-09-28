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    Defne Behar kabusu yaşadı!Babası Vedat Behar’ın sevgilisi Hilal Kalkan’ın tehdit mesajları yağdı

    Panda’nın veliahtı Defne Behar, kabusu yaşadı! Babası Vedat Behar’ın sevgilisi Hilal Kalkan’ın tehditlerine maruz kaldı! Aracına saldırıldı, ‘Sen bittin’ mesajları aldı! Hemen savcılığa başvuru yaptı: Ölümle tehdit ediliyorum. Sokağa çıkamıyorum. Yardım edin!

    ’Panda’ranın kutusu açıldı

    Sosyetik işkadını, babasının sevgilisine 'tehdit' davası açtı! Şaşkına çeviren olayın merkezinde, Defne Behar vardı! Türkiye'nin ilk endüstriyel dondurma markası olan Panda'nın veliahtı olan genç kadın, babası Vedat Behar'ın sevgilisi Hilal Kalkan yüzünden kabusu yaşadı! İddiaya göre aracına saldırıldı, "Sen bittin, artık yoksun" diyerek tehdit mesajlarına maruz kaldı! Soluğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı.



    ÇALIŞANLAR DA USANDI!
    Dilekçesinde, "Hilal Kalkan arabama saldırarak kapısını zorla açmaya çalıştı. Babamın telefonunu alarak bana, 'Sen bittin, sen yoksun artık!' içerikli mesajlar atmıştır. Sadece bana değil, şirketteki diğer çalışanlara da hakaret ve tehdit içerikli eylemlerde bulunmaktadır. Şahsımı ölümle tehdit etmekte olduğundan evden çıkmaya korkar hale geldim. Can güvenliğimin sağlanmasını yüce Türk adaletinden talep ediyorum. Kendisinden tehdit ve hakaret suçlarından şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Şikayeti üzerine Hilal Kalkan hakkında soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Defne Behar kabusu yaşadı!Babası Vedat Behar’ın sevgilisi Hilal Kalkan’ın tehdit mesajları yağdı
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