Defne Behar kabusu yaşadı!Babası Vedat Behar’ın sevgilisi Hilal Kalkan’ın tehdit mesajları yağdı





ÇALIŞANLAR DA USANDI!

Dilekçesinde, "Hilal Kalkan arabama saldırarak kapısını zorla açmaya çalıştı. Babamın telefonunu alarak bana, 'Sen bittin, sen yoksun artık!' içerikli mesajlar atmıştır. Sadece bana değil, şirketteki diğer çalışanlara da hakaret ve tehdit içerikli eylemlerde bulunmaktadır. Şahsımı ölümle tehdit etmekte olduğundan evden çıkmaya korkar hale geldim. Can güvenliğimin sağlanmasını yüce Türk adaletinden talep ediyorum. Kendisinden tehdit ve hakaret suçlarından şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Şikayeti üzerine Hilal Kalkan hakkında soruşturma başlatıldı.

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