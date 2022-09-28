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    • Yaşam
    • 28.09.2022 08:27
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    • 28.09.2022 08:27
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    Kuzey Marmara'da tır devrildi! Bölgede trafik kilitlendi

    Son dakika haberine göre Kuzey Marmara Otoyolu'nda tekstil malzemeleri taşıyan bir tır devrildi. Kza sonrası bölgede trafik felç olurken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

    Kuzey Marmara’da tır devrildi! Bölgede trafik kilitlendi

    Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişindeki bağlantı yolunda tekstil malzemesi yüklü tır devrildi.

    M.C. idaresindeki 27 HG 628 plakalı tır, otoyolun İzmit Doğu gişeleri bağlantı yolunda devrildi.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, bağlantı yolu trafiğe kapandı.

    Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ve otoyol ekipleri, aracın kaldırılması için olay yerine vinç çağırdı.

    Yola saçılan malzemelerin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Kuzey Marmara'da tır devrildi! Bölgede trafik kilitlendi
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