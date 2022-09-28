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    Kayıp Lina Nazlı Erbay cesedi dondurucuda bulunmuştu! Annesinin ifadeleri ise akıllara durgunluk verdi

    Kayıp Lina Nazlı Erbay’ın cesedi, derin dondurucuda bulundu. Fuhuş için çocuğunun alıkonulup öldürüldüğünü söyleyen anne Melisa İlhan’ın Müge Anlı’daki ifadeleri ise kan dondurdu: “Günde 5-10 bin lira kota koymuşlar, parayı getir çocukları gör” diyorlardı. İşte sizler için derlediğimiz 28 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Kayıp Lina Nazlı Erbay cesedi dondurucuda bulunmuştu! Annesinin ifadeleri ise akıllara durgunluk verdi

    Akıl almaz cinayet, Gaziantep'te meydana geldi. 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay, birkaç ay önce sırra kadem bastı. Önceki gün ise kendisinden acı haber geldi. Minik kızın cesedi, bir işyerindeki derin dondurucuda ortaya çıktı. Talihsiz çocuğun darp edilerek öldürülüp, dondurucuya konulduğu belirlendi. Talihsiz çocuğun annesi Melisa İlhan'ın (23) kendisine fuhuş yaptırdıklarını söylediği kız arkadaşı Muhabbet Toz ve onun sevgilisi Mehmet Aksu ile bir kişi gözaltına alındı. Atv'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak çocuğunu arayan İlhan'a fuhuş yaptırıldığı, çocuklarının alıkonulduğu, "Günde 5-10 bin lira para getir, çocukları gör" denildiği tespit edildi. Bu parayı getiremediği için çocukların gösterilmediğini belirten Melisa İlhan, "Muhabbet, beni sevgilisi Mehmet'ten kıskanıyordu. Çocuklarımı bana göstermiyorlardı. Para istiyorlardı. Kızımı öldürdüklerini tahmin etmiyordum" dedi. Mehmet BONCUK



    Bİ DÜNYA KRİZ
    Önce pandemi, ardından savaş, dünyanın üzerini kara bulut gibi sardı. Bu konuda yapılan açıklamalar da umutsuzluğu iyice artırdı:
    ABD Hazine Bakanı Janet Yellen: Pandemi sonrası dünya yüksek enflasyonla mücadele ediyor. Bu kolay bir savaş değil.
    FED Başkanı Jerome Powell: Şu gerçeği unutmamalıyız. Son derece olağan dışı bir dizi ekonomik sorunlarla karşı karşıyayız. Bu da enflasyonu yükseltiyor.
    Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde: AB'de enflasyon yükselmeye devam ediyor. Önemli adımlar atıyoruz ama sonuçlarını hemen alma şansımız da yok.



    GÖNÜL GÖNÜLE GÜÇ BİRLİĞİ
    İstanbul Küçükçekme'de Kastamonulular'ın, AK Parti'ye olan destekleri çığ gibi arttı. AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Avukat Recep Şencan'ın ev sahipliğinde "Biz birlikte güçlüyüz" sloganıyla yapılan 5. toplantıya, 300'ün üzerinde parti mensubu katıldı. Buluşmada konuşan Şencan, "Sevgili Kastamonulu vatandaşlarımızın partimize ve bizlere sahip çıkmaları ve yanımızda olmaları dolayısıyla bizleri ziyadesiyle memnun ediyorlar. Toplantıları 2 ayda bir yapıyoruz ve seçime kadar devam edecek" ifadesini kullandı.



        SALDA ALARM VERİYOR
        Burdur Yeşilova'daki Salda Gölü, Türkiye'nin Maldivler'iydi. Beyaz kumu ve turkuaz rengi suyuyla ziyaretçilerini mest etti. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi olan NASA'nın da ilgisini çekti. Ancak gölün beyaz kumullarındaki kararmaların artışı dikkat çekti. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, durumun çok tehlikeli olduğunu söyledi. NASA için dahi olsa göl çevresinde hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi gerektiğine dikkat çekti. "Göl çevresinde araç-insan trafiğinin yarattığı çok kirlilikler, tarım için yer altı sularının aşırı çekilmesi devam ediyor. Göldeki endemik canlılar tehlike altında" dedi.



        REKORA 'GELİN'
        Van'da Gevdan aşiretinden iş adamı Abdullah Aslan'ın kızı Nudem Aslan ile Hacı Abi'nin oğlu Cahit Abi evlendi. Önceki gün yapılan düğüne, yurt içinden ve yurt dışından tam 2 bin davetli geldi! Gelin ve damada hediye edilen takıların değeri ise tam 4 milyon TL'ydi. Damat Cahit Abi de "Sevdiğim kızla evlendiğim için çok mutluyum" dedi.



        AHBAP FESTİVALİ
        Adana Valisi Süleyman Elban, Haluk Levent'i aradı. "Lezzet Günleri festivali var. Kahvaltıya gel" diye çağırdı. Ünlü şarkıcı da soluğu Adana'da aldı. Vali'ye ulaştı. Adresi danıştı! Aldığı cevapla şoka uğradı: Kahvaltı İstanbul'da!



            BU HAN 229 MİLYON TL
            Sultanahmet Meydanı'ndaki Leman Esma Kasay Han, 229 milyon TL'ye satışa çıkarıldı.



            132 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 131 milyon 911 bin lira devretti. 5 bilenler 36 bin 400'er, 4 bilenler 811'er, 3 bilenler 37'şer, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.

            COVİD HORTLUYOR
            Sağlık Bakanı Koca, Covid-19 vakalarının yayılmaya başladığını söyledi. "En kısa zamanda aşılarınızı olun" dedi.

            BOĞAZ'DA TALİM
            İstanbul Boğazı'nda bir teknede çevreye ateş eden 2 kadın yakalandı. İfadeleri şaşırttı: Silah talimi yapıyorduk...

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            Haberler Yaşam Kayıp Lina Nazlı Erbay cesedi dondurucuda bulunmuştu! Annesinin ifadeleri ise akıllara durgunluk verdi
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