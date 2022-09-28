Kayıp Lina Nazlı Erbay cesedi dondurucuda bulunmuştu! Annesinin ifadeleri ise akıllara durgunluk verdi





SALDA ALARM VERİYOR

Burdur Yeşilova'daki Salda Gölü, Türkiye'nin Maldivler'iydi. Beyaz kumu ve turkuaz rengi suyuyla ziyaretçilerini mest etti. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi olan NASA'nın da ilgisini çekti. Ancak gölün beyaz kumullarındaki kararmaların artışı dikkat çekti. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, durumun çok tehlikeli olduğunu söyledi. NASA için dahi olsa göl çevresinde hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi gerektiğine dikkat çekti. "Göl çevresinde araç-insan trafiğinin yarattığı çok kirlilikler, tarım için yer altı sularının aşırı çekilmesi devam ediyor. Göldeki endemik canlılar tehlike altında" dedi.