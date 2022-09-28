Kayıp Lina Nazlı Erbay cesedi dondurucuda bulunmuştu! Annesinin ifadeleri ise akıllara durgunluk verdi

Akıl almaz cinayet, Gaziantep'te meydana geldi. 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay, birkaç ay önce sırra kadem bastı. Önceki gün ise kendisinden acı haber geldi. Minik kızın cesedi, bir işyerindeki derin dondurucuda ortaya çıktı. Talihsiz çocuğun darp edilerek öldürülüp, dondurucuya konulduğu belirlendi. Talihsiz çocuğun annesi Melisa İlhan'ın (23) kendisine fuhuş yaptırdıklarını söylediği kız arkadaşı Muhabbet Toz ve onun sevgilisi Mehmet Aksu ile bir kişi gözaltına alındı. Atv'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak çocuğunu arayan İlhan'a fuhuş yaptırıldığı, çocuklarının alıkonulduğu, "Günde 5-10 bin lira para getir, çocukları gör" denildiği tespit edildi. Bu parayı getiremediği için çocukların gösterilmediğini belirten Melisa İlhan, "Muhabbet, beni sevgilisi Mehmet'ten kıskanıyordu. Çocuklarımı bana göstermiyorlardı. Para istiyorlardı. Kızımı öldürdüklerini tahmin etmiyordum" dedi. Mehmet BONCUK
Bİ DÜNYA KRİZ
Önce pandemi, ardından savaş, dünyanın üzerini kara bulut gibi sardı. Bu konuda yapılan açıklamalar da umutsuzluğu iyice artırdı:
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen: Pandemi sonrası dünya yüksek enflasyonla mücadele ediyor. Bu kolay bir savaş değil.
FED Başkanı Jerome Powell: Şu gerçeği unutmamalıyız. Son derece olağan dışı bir dizi ekonomik sorunlarla karşı karşıyayız. Bu da enflasyonu yükseltiyor.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde: AB'de enflasyon yükselmeye devam ediyor. Önemli adımlar atıyoruz ama sonuçlarını hemen alma şansımız da yok.
GÖNÜL GÖNÜLE GÜÇ BİRLİĞİ
İstanbul Küçükçekme'de Kastamonulular'ın, AK Parti'ye olan destekleri çığ gibi arttı. AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Avukat Recep Şencan'ın ev sahipliğinde "Biz birlikte güçlüyüz" sloganıyla yapılan 5. toplantıya, 300'ün üzerinde parti mensubu katıldı. Buluşmada konuşan Şencan, "Sevgili Kastamonulu vatandaşlarımızın partimize ve bizlere sahip çıkmaları ve yanımızda olmaları dolayısıyla bizleri ziyadesiyle memnun ediyorlar. Toplantıları 2 ayda bir yapıyoruz ve seçime kadar devam edecek" ifadesini kullandı.