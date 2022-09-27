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    • Yaşam
    • 28.09.2022 01:49
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    • 28.09.2022 01:50
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    İzmir Kemalpaşa'da vahşet! Kalbinden bıçaklanan genç yaşamını yitirdi

    İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sokakta tartıştığı H.B., tarafından kalbinden bıçakla yaralanan S.Y., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan tutuklandı.

    İzmir’de kalbinden bıçaklanan genç yaşamını yitirdi

    Soğukpınar Mahallesi 318 Sokak'ta H.B. ile S.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.B, bıçakla S.Y'yi yaraladı.

    İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

    SALDIRGAN TUTUKLANDI
    Ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan S.Y, ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. S.Y, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Kaçan şüpheli H.B, bir süre sonra polise teslim oldu.

    H.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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    Haberler Yaşam İzmir Kemalpaşa'da vahşet! Kalbinden bıçaklanan genç yaşamını yitirdi
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